تراند اليوم : علاج انسداد الاذن بسبب الزكام والبرد

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علاج انسداد الاذن بسبب الزكام والبرد، ان إنسداد الأذن بسبب الزكام من الأمور العادية التي مست العديد من الأشخاص، بينما يعتبر الذكام من الأمور التي يصاب بها الكثير من الأشاخاص، وذلك بفعل البرودة وحالة الطقص التي يتمثل عليها فصل الشتاء، ويعتبر الذكام أحد الأمراض التي يستهين بها الكثيرون، ولكنه مرض خطير، يتسبب في حدوث العديد من المشاكل الجسدة، وأخطرها إرتفاع درجات حرارة الإنسان، وفي هذا الجمهور يسرنا ان نرفق لكم بعض من طرق علاج انسداد الاذن بسبب الزكام والبرد، وما هي أعراض انسداد الأذن الداخلية عن الأشخاص المصابين بالزكام.
اعراض انسداد الاذن
هناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الكثير من الأشخاص عندما يصابون بالذكام، وهذا الأعراض يشعرون بها، وتسبب إذعاج لهم، ومن هذه الأعراض:
ألم في الأذن أو الشعور بـ”امتلاء” الأذن.
أصوات رنين أو فرقعة والشعور بأشياء لا تحدث في محيطك.
قد يصف الأطفال صوت الفرقعة على أنه شعور بـ”الدغدغة”.
عدم السماع بوضوح.
الدوار وعدم القدرة على التوازن.
قد تزيد الأعراض بسبب ارتفاعك عن مستوى سطح البحر؛ مثل ركوب الطائرة أو المصعد أو المشي/ركوب السيارة في المناطق الجبلية.
طرق علاج علاج انسداد الاذن بسبب الزكام
هناك العديد من الطرق التي تساعدكم في التخلص من إنسداد الأذن، وهذه الطرق صحية وسليمة يمكنكم إعتمادها في المنزل، ودون الحاجة الي الطبيب.
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- قم بهزّ فكك السفلي: هذه المناورة البسيطة تُعرَف بكونها التقنية الأولى في مناورة إدموند، قم بمد فكك إلى الأمام، ثم قم بهزّه إلى الأمام والخلف، ومن جهة إلى أخرى، إذا كان انسداد الأذن بسيطًا، قد تقوم هذه المناورة بفتح قناة استاكيوس، وتعيد جريان الهواء بشكل طبيعي فيه.
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- قم بتأدية مناورة فالسالفا: خلال هذه المناورة تحاول إجبار الهواء على المرور خلال الممرات المغلقة واستعادة سريان الهواء الطبيعي، يجب أن يتم تأدية هذه المناورة بلطف. يمكن لتيار الهواء المفاجئ الذي يحدث عندما تطلق تنفسك أن يؤدّي إلى تغيّر سريع في ضغط الدم وسرعة خفقان القلب.
- خذ نفسًا عميقًا واحبسه في صدرك، بإغلاق فمك وإمساك أنفك لتبقيه مغلقًا.
- حاول أن تنفخ الهواء من خلال أنفك المغلق.
- إذا نجحت المناورة، ستسمع صوت فرقعة في أذنك، وستتلاشى الأعراض التي تشعر بها.
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- جرب مناورة توينبي: يتم إجراء مناورة توينبي لنفس غرض مناورة فالسالفا، حيث تحاول هذه المناورة فتح قناة استاكيوس المغلقة، لكن بدلًا من أن يحاول المريض أن يتلاعب في ضغط الهواء المارّ عن طريق التنفس، يعتمد هذا على التحكم في ضغط الهواء عن طريق البلع. لكي تقوم بأداء هذه المناورة:
- أغلق فتحتي أنفك بأصابعك.
- ارتشف قليلا من الماء.
- ابلع.
- قم بإعادة هذه العملية حتى تسمع صوت فرقعة وتشعر بأن أذنيك انفتحتا مرة أخرى.
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- قم بتفجير بالونة خلال فتحتي أنفك: قد تشعر بأن هذا سخيف، لكن هذا يسمّى بمناورة أوتوفنت (otovent maneuver) قد تكون فعالة في تعديل ضغط الهواء داخل أذنيك. قم بشراء “بالون أوتوفنت” سواء عن طريق الإنترنت أو من متجر الأدوات الطبية، هذه الأداة هي مجرد بالون عادي لكن له فتحتبن يتم وضعهما في فتحتي الأنف، إذا كان لديك في المنزل فوهة تناسب فتحة انفك وفتحة البالون، يمكنك صنع بالون أوتوفنت بنفسك في المنزل.
- أدخل الفوهة إلى إحدى فتحتي أنفك وقم بإغلاق الأخرى بأصابعك.
- حاول أن تقوم بنفخ البالون عن طريق النفخ من أنفك فقط، حتى تصل إلى حجم قبضة اليد.
- قم بإعادة العملية بفتحة الأنف الثانية. كرر العملية حتى تسمع صوت “فرقعة” الهواء حين ينطلق حرًا في قناة استاكيوس.