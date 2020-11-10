تراند اليوم : نتائج امتحانات دخول كلية الهندسة الجامعة اللبنانية

نتائج امتحانات دخول كلية الهندسة الجامعة اللبنانية ،كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، ثالث كلية هندسة تأسست في لبنان، وتاسع كلية تأسست في الجامعة اللبنانية. كانت في العام 1974، تاريخ ولادتها، من أوائل الكليات التطبيقية التي تقبل المنتسبين إليها بناءً على مباراة دخول. يبلغ عدد طلاب الكلية حوالي 2452 طالبأ وطالبة موزعين على ثلاثة فروع إلى جانب العمادة.

تستقبل كلية الهندسة نخبة الطلاب من جميع الشرائح الاجتماعية وتوفر لهم اختصاصات ذات مستوى عالمي في جميع ميادين الهندسة. تحرص الكلية على مواكبة التقدم الحاصل في مجالاتها من خلال البحث العلمي، وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي حيث يحقق خريجوها نجاحات ملحوظة.

تمنح كلية الهندسة الشهادات الآتية :

دبلوم مهندس في الإختصاصات الآتية:

- هندسة مدنية : إنشاءات – أشغال عامة – أشغال عامة وتربة – أشغال عامة وإنشاءات – بناء وتنظيم مدن – أشغال عامة ومياه؛

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- هندسة كهرباء وإلكترونيك : معلوماتية صناعية – طاقة وتحكم

- اتصالات ومعلوماتية؛

- هندسة ميكانيكية : إنشاءات وطاقة – تصميم معدات – طاقة؛

- هندسة الكيمياء الصناعية والبتروكيميائية.

ماستر بحثي في الاختصاصات الآتية : التحكم الصناعي – شبكات وحماية الاتصالات – ميكانيك – طاقة متجددة – تكنولوجيا الأنظمة الطبية والصناعية – علوم الحياه – الهندسة المدنية

ماستر تخصصي في : هندسة طرقات وإدارة مرور.

العمادة ـ مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ـ الحدث

463489/05

463419/05

الفرع الأول ـ القبة ـ طرابلس

385087/06

385089/06

الفرع الثاني ـ رومية

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872205/04

872208/04

الفرع الثالث ـ مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ـ الحدث

463470/05

463470/05

الشهادات التي تمنحها الكلية:

دبلوم في الهندسة: مدة الدراسة 5 سنوات.

ـ هندسة مدنية (أشغال عامة ـ البناء وتنظيم المدن).

ـ هندسة كهرباء وإلكترونيك (معلوماتية، شبكة واتصالات).

ـ هندسة ميكانيك (طاقة ـ تركيب آلات ـ أوتوماتيك).

شروط الانتساب والتسجيل:

ـ حيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها. علوم عامة ـ علوم حياة.

ـ النجاح في مباراة دخول في المواد التالية: لغة عربية وأجنبية (فرنسي أو إنكليزي)، رياضيات، فيزياء، كيمياء.

شروط الانتساب للسنة الثالثة الفصل الدراسي الخامس:

ـ الطلاب المنتسبين إلى أقسام الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء والمعلوماتية الذين أتموا بنجاح دراسة ثلاث سنوات في كلية العلوم الجامعة اللبنانية.

ـ طلاب معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الذين نالوا شهادة

Diplôme du Premier Cycle Technique (DPCT).

ــ النجاح في المباراة (حسب برامج كلية الهندسة المعتمدة في السنتين الأولى والثانية) بالمواد التالية:

Maths - Physique - Chimique - Mécanique Générale - Mécanique des Matériaux - Informatique.