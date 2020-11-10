تراند اليوم : لقاء ترامب وبوتن يعصف بالبيت الأبيض

أطلق لقاء الرئيس الأميركي ونظيره الروسي في هلسنكي سجالا ونقاشا عاصفا في واشنطن، بعد أن أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة بوتن إلى واشنطن في الخريف.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إنه يتعين على ترامب ألا يلتقي بنظيره الروسي في اجتماع ثنائي آخر إلى أن يعلم الأميركيون ماذا دار خلال القمة الأولى بين الزعيمين في هلسنكي هذا الأسبوع.

وأضاف في بيان "إلى أن نعرف ماذا حدث خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في هلسنكي، يتعين ألا تكون هناك أي لقاءات ثنائية أخرى للرئيس مع بوتين لا في الولايات المتحدة ولا روسيا ولا أي مكان آخر".

وقال كوتس "لا أعرف ما حدث في ذلك الاجتماع. لقد ذكر الرئيس بالفعل بعض الأشياء التي حدثت في الاجتماع. أعتقد أنه بمرور الوقت سنعرف المزيد". بحسب فرانس برس.

وأشار كوتس الذي يُشرف على أجهزة الاستخبارات الأميركية وينسّق أنشطتها، إلى أن "صلاحيات الرئيس" تتيح له أن يحتفظ لنفسه بمضمون المحادثات التي أجراها مع بوتين.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على تويتر، إنه خلال اللقاء الأول بينه وبين بوتن الاثنين في هلسنكي، وافق الرئيس الأميركي على "مواصلة الحوار" بين مستشارَي البلدين للأمن القومي.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الخميس أن هناك محادثات "جارية" تحضيرا لقمة ثانية بين الرئيسين الأميركي والروسي ستُعقد في واشنطن في الخريف.

وغرّد الرئيس الأميركي الخميس "أن القمة مع روسيا كانت نجاحا كبيرا إلا لعدو الشعب الفعلي، وسائل الإعلام المضللة"، مكررا عبارة سبق أن استخدمها في 2017.

وأضاف "أتطلع إلى لقائنا الثاني لنتمكن من بدء تنفيذ بعض الأمور التي تحدثنا عنها".