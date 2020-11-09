تراند اليوم : شاهد بالفيديو: لحظة وفاة ضابط مصري أثناء الصلاة

وكالات/ الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مصور، يوثق لحظة وفاة ضابط مصري متقاعد أثناء تأديته لصلاة العشاء في أحد مساجد البلاد.

وفي الفيديو، يظهر الضابط (إ. ج) وهو بحالة إعياء مفاجئة حيث يتوفى على إثرها بنفس لحظة سقوطه.

وكانت أغلب الكلمات التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مدى دماثة خلقه ومحبته المنتشرة وسط رواد المسجد.

وأكد الرواد أنه كان حريصا على صلاة الجماعة في المسجد وأنه حينما دخل المسجد كان مسرعا للوصول للصف الأول وبمجرد فرش سجادة الصلاة لم يستغرق ثواني حيث سقط على ظهره.

اقرأ أيضاً

ورغم محاولة رواد المسجد إنقاذ ونقله الى مستشفى قريب إلا أنه فارق الحياة فى المسجد.