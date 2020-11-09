تراند اليوم : نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب .. تحميل نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سوريا

أخيراً تم الاعلان عن نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سوريا بعد انتظار طويل وحالة من الترقب في أوساط الطلاب، نتائج بكالوريا سوريا حسب الاسم الان على موقع وزارة التعليم السورية http://moed. gov.sy// صدرت نتائج الشهادة الثانوية – البكالوريا بكل فروعها حسب الاسم.ووفق وزارة التربية السورية جاءت نتائج البكالوريا أعلى من التوقعات والأعوام السابقة، وتجري عمليات بحث مكثفة عن نتائج البكالوريا ٢٠٢٠ سوريا على محرك بحث جوجل الشهير ، حيث تصدرت كلمة نتائج البكلوريا ترندجوجل.

وأصبح بإمكان كافة الطلاب في شتى محافظات سوريا إستخراج النتائج تفصيلياً بشكل إلكتروني “أدبي و علمي” من خلال موقع النتائج للجمهورية العربية السورية – وزارة التربية، ولذلك أصبح الإستعلام عن النتائج شئ سهل الآن خصوصاً بعد إعلانها، وننشر لكم في هذا التقرير خطوات إستخراج النتائج ورابط النتيجة أون لاين، لجميع الطلاب في مختلف المحافظات في سوريا.

و ننشر لكم من خلال موقع “الريادة نيوز” رابط نتائج البكالوريا 2020 في سوريا moed.gov.sy عبر موقع وزارة التربية السورية، حيث تشغل معرفة النتائج أهم الأشياء لدي جميع الطلبة في سوريا الآن، خصوصاً ومع قدوم عيد الاضحى المبارك، يسارع الألاف الطلاب والطالبات من أجل إستخراج النتائج.

وتوفر وزارة التربية والتعليم السورية من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت نتائج البكالوريا من خلال خطوات بسيطة يُمكن القيام بها بكل سهولة، من خلال كتابة رقم الاكتتاب وكتابة الاسم ومتابعة البيانات الآخرى المراد إدخالها من خلال الموقع، وتجدر الإشارة أن الوزارة دايماً ما تُعلن النتائج من خلال موقعها الإلكتروني، وفي هذا العام ومع ظهور فيروس كورونا “كوفيد-19” قامت بتسهيل كافة الأمور علي الطلاب، سعياً في الحفاظ علي المكانة التعليمية ، كما أوضحت الخطوات اللأزم القيام بها من أجل إستخراج النتيجة كالتالي:

يتم في البداية الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم السورية من هُنا: http://moed.gov.sy/interlude2020/scientific/index.php

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ثانيًا عليكم بإدخال رقم الاكتتاب، ثم كتابة الأسم.