تراند اليوم : نتائج التاسع 2020 حسب رقم الاكتتاب

نتائج التاسع الاساسي في سوريا للعام 2020 الفصل الدراسي الاول لجميع الطلاب والطالبات رسميا ، حيث يبحث الكثير من طلاب الصف التاسع عن موعد اعلان نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي 2020 ، وروابط مباشرة لنتيجة الصف التاسع في سوريا للعام 2020 بشكل رسمي.

وزارة التربية والتعليم في سوريا تتلقى نتائج التاسع الاساسيات في سوريا ستظهر خلال ايام قليلة ، حيث جاري الن عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا للصف التاسع الاساسيات ، على أن تعلن رسميا عبر موقع وزارة التعليم قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2020 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

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3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com

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