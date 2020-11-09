تراند اليوم : baixar video do youtube .. تنزيل الفيديو عبر الإنترنت

تنزيل الفيديو عبر الإنترنت SaveFrom.Net هي خدمة ممتازة تساعد على تنزيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى بسرعة وبدون مقابل. لا تحتاج إلى تثبيت برامج أخرى أو البحث عن خدمة عبر الإنترنت تعمل لتنزيل مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بعد الآن. هنا SaveFrom! يساعد تنزيل الفيديو أو البرامج التلفزيونية أو الألعاب الرياضية من العديد من مواقع الويب ، فقط عن طريق إدخال عنوان URL للفيديو والنقر فوق "تنزيل". يتوفر أيضًا ملحق تنزيل الفيديو لمتصفح Chrome

كيفية تنزيل مقاطع الفيديو بتنسيق MP4 بجودة HD؟

يمكننا مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت عندما يتوفر اتصال إنترنت عالي السرعة ، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى مشاهدتها في وضع عدم الاتصال. يمكن أن يساعدك برنامج تنزيل الفيديو عبر الإنترنت في تنزيل مقطع فيديو youtube في MP4 بجودة HD عالية الدقة.

كيفية تنزيل الفيديو عبر الإنترنت؟

ولى أدخل عنوان صفحة الويب في الحقل المناسب أعلى هذه الصفحة وانقر على الزر تحميل.

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استخدام مريحة أدوات مخصصة .

استخدام النطاقات القصيرةssyoutube.com.

اضف صف قبل عنوان صفحة الويب"savefrom.net/" او "sfrom.net/" ثم اضغط علىEnter.مثال: sfrom.net/

ما هي جودة الفيديو المدعومة؟

معظم مقاطع الفيديو هي بتنسيق MP4 وبجودة SD، HD، FullHD، 2K، 4K. تعتمد الجودة على الملف الذي تم تحميله. إذا قام المؤلف بالتحميل بجودة 1080p، فيمكن حفظ مقاطع فيديو YouTube بنفس الجودة.

ما هي المتصفحات التي يعمل عليها برنامج تنزيل الفيديو؟

يعمل مع: Google Chrome و Mozilla Firefox و Safari و Opera وجميع المتصفحات القائمة على الكروميوم.