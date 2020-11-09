تراند اليوم : موجة شديدة الحرارة تبدأ الأحد- تقاصيلها

موجة شديدة الحرارة تبدأ الأحد- تقاصيلها

محافظات الزطن/ الخليج 365

يكون الجو اليوم السبت، صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، حارًا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافًا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، إذا تصل في القدس المحتلة إلى 35 مئوية.

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ويستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد الإثنين والثلاثاء، إذ يكون الجو شديد الحرارة وجافًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية.