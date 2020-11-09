تراند اليوم : نتائج بكالوريا 2020 سوريا .. نتائج البكالوريا 2020 سوريا حسب الاسم 

نتائج بكالوريا 2020 سوريا ، نتائج البكالوريا 2020 سوريا حسب الاسم ، ترقب شديد يعيشه طلاب البكالوريا في سوريا، خصوصاً بعد تداول أخبار مغلوطة تفيد باعلان نتائج البكالوريا اليوم الخميس.وزارة التربية السورية أكدت أن النتائج الخاصة بالبكالوريا لن تعلن اليوم، وأن العمل جاري على رفع النتائج عبر موقع الوزارة.

أكد معاون وزير التربية والتعليم السورية درام الطباع أن إعلان نتائج الشهادة الثانوية "البكالوريا" دورة 2020 ستصدر قبل نتائج شهادة التعليم الأساسي وعمليات التنتيج إلى الحاسب سارية.

ونفى الطباع أن يتم إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة اليوم الخميس، مؤكداً أن النتائج ستعلن عند الانتهاء من تصحيحها.

ورجح الطباع أن يتم إصدار النتائج نهاية الشهر الحالي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب والكنيه واسم المدرسة.

وأوضح الطباع خلال تصريحات صحفية لقناة التربوية السورية أن تصحيح المواد للصف التاسع لم ينتهي بعد ، وسيتم إعلان النتائج بعد العيد.

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روابط النتائج الامتحانية المباشرة لطلاب الصف التاسع والبكالوريا دورة أولى 2020

رابط وزارة التربية والتعليم السورية نتائج البكالوريا والتاسع 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

علوم للجميع نتائج البكالوريا والتاسع من خلال ( الرابط التالي ) .

مدمن سوري نتائج التاسع من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج البكالوريا 2020 علمي - أدبي من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج البكالوريا 2020 تجاري - شرعي من خلال ( الرابط التالي ) .

الثانوية المهنية الزراعية من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج التاسع 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

ملاحظة : تم تفعيل اختيار المحافظة ورقم الاكتتاب ، وسيتم تفعيل زر البحث فور صدور النتائج ويعتبر هذا الروابط الأسرع .