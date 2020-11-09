تراند اليوم : إحتفالات صاخبة في قرية إيطالية لولادة طفل.. فما السبب؟

وكالات/ الخليج 365

شهدت مدينة مورتيروني اصغر المدن الإيطالية، فرحة صاخبة بمناسبة استقبال أول مولود طفل في حدث صاخب لم تعتد عليه هذه القرية منذ العام 2012.

وعاشت القرية الصغيرة التي تقع شمالي البلاد، وسط جبال إقليم لومبارديا الإيطالي ثماني سنوات كاملة من دون أطفال، حتى ولِد الطفل "دينيس".

ويبلغ عدد سكان القرية 29 نسمة فقط غالبيتهم من كبار السن، الذين يحتلفون هذا الأسبوع بقدوم دينيس لوالديه سارة (21 عاماً) وماتيو (23 عاماً).

وعلى الرغم من أن غالبية سكان مونتيروني، من المسنين، فإنها تضم أيضاً عدداً من الأزواج الشباب، الذين لم يرزقوا بأي أطفال حتى 19 يوليو/تموز الماضي.

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وقبل مجيء دينيس، ولِد آخر طفل في بلدية مونتيروني في عام 2012.

ونشرت مواقع إعلام إيطالية، هذا النبأ بسرور عارم، كونه الحدث الأبرز خلال هذه الأيام، فيما وضع الوالدان شريطا أزرق على باب المنزل واسم المولود “دينيس”، حسب التقليد الإيطالي .

ووفقاً لموقع "greenme" الإيطالي، فإن الطفل دينيس ولد في مستشفى مانزوني بمقاطعة ليتشو، وهو بحالة جيّدة ويزن 2 كيلو و600 جرام.

وعبرت الأم عن فرحتها بمولودها دينيس، مشيرة إلى صعوبة الحمل خلال جائحة كورونا، ومنعت الأم من الخروج ورؤية عائلتها، على أن يتم الاحتفال بزيادة عدد سكان القرية فور سماح الظروف بذلك.