شاهد: سعر الجاكيت المنزلي لياسمين صبري

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدلًا واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالة منزلية ظهرت بها وهي جالسة على مقعدها في المنزل، مرتدية بنطلونا باللون الأسود، مع توب بنفس اللون، وجاكيت بلون الأوف وايت الهادئ تمامًا.

وكان هذا الجدل بعدما تداول النشطاء ماركة وسعر الجاكيت والسعر الذي عدّه الكثيرون مستغربًا لاسيما وأنها تجلس في منزلها وليست في مناسبة.

وجاء الجاكيت، من توقيع دار الأزياء العالمية Gucci، وبلغ سعره 2200 دولار أمريكي أي ما يزيد على 34 ألف جنيه مصري، وتسبب هذا السعر في ورطة لياسمين صبري مع الجمهور بعدما تم توجيه اتهامات لها بأنها تستعرض ما تمتلك على المتابعين.

وأشار متابعون الفنانة صبري، إلى أنها أصبحت تحرص على عرض مقتنياتها التي تتشكل بين المجوهرات والأزياء والسيارات وهو ما يجعلها تفقد الكثير من جمهورها خاصة وأنها لا تزال في بدايتها الفنية ولم تقدم عملًا قويًا يضعها محل إعجاب الجمهور. وفق "مزمز"

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ياسمين صبري ؛ ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل ثم توالت أعمالها الفنية. اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.



