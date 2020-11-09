شاهد: لجين عمران تقيم حفل فاخر بعيد ميلادها الـ43

أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران، جدلاً واسعاً بحفل عيد ميلادها الـ 43، الذي أقامته في أجواء خاصة بمنزلها في مدينة دبي الإماراتي، وذلك بعد التأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا .

وأظهر مقطع فيديو نشرته لجين على حسابها الشخصي "سناب شات" معالم الاحتفال الذي أُقيم في أحد الأماكن المفتوحة للتباعد الاجتماعي، بحسب قولها.

وظهر بعض الموظفين في الفيديو وهم يحضرون الحلويات والمشروبات في الحفل، فيما وثقت لحظة حضور 30 شخصًا فقط من أصدقائها وأسرتها.

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لجين عمران، إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب. وهي أخت الفنانة أسيل عمران.