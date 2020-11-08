تراند اليوم : طريقة عمل كوكيز العيد الملون ! !

مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، تقترب معه بداية أيام عيد الفطر السعيد حيث يحتفل المسلمون بهذا العيد بالتكبير عبر مكبرات المساجد وفي المناطق والساحات العامة، ويتبادلون التهاني بحلول عيد الفطر، ويكثر فيه الناس من زيارة الأقارب والجيران والأهل والأحباب من باب صلة الارحام، لذلك نجد ربات البيوت والأمهات يبدأن بتحضير حلويات وكعك ومعمول العيد كي يكون ضيافة متميزة للزوار والضيوف أيام عيد الفطر، حيث من المعتاد تقديم كعك بالتمر، ومعمول بأنواعه بالتمر أو الفستق أو الراحة اي الحلقوم أو حشوات أخرى حسب الرغبة، وايضاً تحضر بعض العائلات أنواع من كوكيز العيد الملون، والآن سنقدم لكم طريقة عمل كوكيز العيد الملون.

مقادير عمل كوكيز العيد الملون

كوب وربع دقيق أبيض منخول

3 ملعقة كبيرة سكر البودرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فانيلا

نصف كوب زبدة طرية

ملعقة كبيرة فارماسيلي شوكولاتة أو ملون

طريقة عمل كوكيز العيد الملون

1. نقوم بتسخين الفرن على حرارة 325 درجة

2. في محضرة الطعام نخلط مقدار السكر مع الملح و الفانيلا و الطحين و الزبدة حتى يتمزج جيداً .

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3. تجمع العجين ونرش عليه الفارمسيلي الملون و نخلط حتى تمتزج مع بعضها البعض .

4. نجمع العجينة على شكل كرة و نغلفها بورق البلاستيك، ثم ندخلها في الثلاجة لمدة ربع ساعة .

5. نفرد العجينة على ورق الزبدة بسماكة انش ثم نقطعها مربعات ضغيرة أو دوائر بالقطاعة حسب الرغبة.

6.نضع الكوكيز في صينية مبطنة بورق الزبدة و ندخلها للفرن لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون .

7.نخرجها من الفرن ونتركها كي تبرد مدة 5 دقائق ثم نضعها في طبق التقديم و نقدمها .