تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر 2018 مواعيد صلاة العيد في مصر والسعودية والإمارات والكويت ! !

في البداية نعلنها ونقول لكم كل عام وأنتم الحياة بجمالها وقوتها، وعلى الغرار من العيد يوجد صلاة، وهنا سؤال موعد صلاة عيد الفطر 2018 مواعيد صلاة العيد في مصر والسعودية والإمارات والكويت واحدة من المحطات التي نهتم بها ونستعرضها بشكل مميز للغاية فيه من الاهتمام الكثير والكثير ولا يعدو هذا الأمر أي تشويش، مع العلم أن عامل الوقت مهم جداً في أداء صلاة العيد والتي تكون مع ظهور الشمس في السماء بمقدار عديد من الرماح، وعلى كلٍ يبقى موعد صلاة عيد الفطر 2018 مواعيد صلاة العيد في مصر والسعودية والإمارات والكويت من اهم ما نستعرضه تالياً.

موعد صلاة عيد الفطر 2018 في مصر

جمهورية مصر العربية من الدول التي تشكل نسبة المسلمين فيها الكم الأكبر والأعظم من الأفراد، ولهذا كان اهتمام موعد صلاة عيد الفطر مميز حيث كان في تمام: 6.2 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر 2018 في السعودية

المملكة العربية السعودية كان فيها موعد الصلاة لعيد الفطر السعيد في أول أيام شهر شوال التالي لشهر رمضان المبارك في تمام الساعة: 5.20 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر 2018 في الإمارات

دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أن صلاة عيد الفطر في مساجدها سوف تكون في تمام الساعة: 5.45 صباحاً

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موعد صلاة عيد الفطر 2018 في الكويت

اما أن دولة الكويت والتي تعد دولة من الدول العربي الإسلامية الخليجية فقد أعلنت عبر وزارة الأوقاف التابعة لها بأن موعد عيد الفطر السعيد لهذا العام سيكون بإذن الله في تمام الساعة: 5.05 صباحاً

أطيب الأماني نرفقها لكم مع عبارة كل عام ومن تحبون وأنتم بألف خير.