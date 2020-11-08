ابتكار صيني لإطفاء الحرائق في دقيقتين

ابتكرت الصين طرق جديدة تمكن فرق الإطفاء من إخماد الحرائق عن طريق ضرب مراكزها بقنابل من مسافة تزيد عن 5 كيلومترات.

ولفتت شبكة تلفزيون الصين الدولية إلى أن "الصين طورت قنبلة جديدة تسمح بإخماد مصادر اندلاع الحرائق على بعد مسافة تقل عن 5 كيلومترات".

وأشارت إلى أنه تم اختبار القنبلة مؤخرا خلال عملية إخماد حريق غابات في مقاطعة شانشي شمالي البلاد".

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وقالت الشبكة إنه "في خلال اختبارها، تم إطلاق القنبلة باستخدام مدفع بعيد المدى من عيار 119 ملم"، مضيفة: "تم إصابة أهداف على بعد كيلومترين بدقة وفعالية متناهية، وإطفاء النيران في أقل من دقيقتين".

وتعد الطائرات سواء كانت مروحية أو طائرات النقل العسكري، من أحدث وسائل إطفاء الحرائق لأنها توفر الأمان والسرعة في ذات الوقت.

والحرائق من أكثر الأخطار التي تهدد البشر خاصة عندما تندلع في الغابات أو في مناطق تتعرض لرياح شديدة، وهو ما جعل دول العالم تتسابق لتطويع أحدث التقنيات التي تم إنتاجها في هذا المجال خاصة عند اندلاع حرائق في أماكن يكون وصول فرق الإطفاء إليها محفوفا بالمخاطر.