وجبة طعام تخرج شابا من غيبوبة استمرت شهرين!

خرج شاب يبلغ من العمر (18 عاماً)، من حالة غيبوبة استمرت لمدة شهرين بعد أن تحدث شقيقه عن طبق الدجاج المفضل لديه.

وتعرض الشاب يونغ تشيو، غيبوبة استمرت لمدة 62 يوماً، إثر حادث خطير أثناء ركوبه دراجة سكوتير في يوليو من هذا العام.

ونتيجة الحادث، أصيب الشاب بجروح خطيرة، وتضررت بشدة الأعضاء الداخلية في جسمه، بما في ذلك تمزق في الطحال والكلى والكبد، ثم دخل الشاب في غيبوبة من الدرجة الثالثة. وبعد 6 عمليات جراحية، تحسنت حالته، لكنه لم يخرج من الغيبوبة التي استمرت على مدى 62 يوما. وخلال إحدى الزيارة، قال شقيق المريض، وهو جالس بقربه، مازحا أنه سيأكل اليوم طبقه المفضل - شرائح الدجاج. وفجأة بدأ نبض المريض يتسارع واستعاد وعيه. وفق "روسيا اليوم".

والجدير بالذكر، أن حالة تشيون استقرت بعد أن عاد للوعي، وخرج من المستشفى، زار مؤخرا طاقم المستشفى وأحضر لهم كعكة شاكرا.



