تراند اليوم : نتائج النجف الاشرف الثالث متوسط 2018 نتائج الصف الثالث متوسط 2018 كافة المحافطات النجف الاشرف

نتائج النجف الاشرف الثالث متوسط 2018 نتائج الصف الثالث متوسط 2018 كافة المحافطات النجف الاشرف ، وزارة التربية العراقية وبعد أن تمّ الانتهاء من امتحانات 2018 ، أعلنت نتائج الصف الثالث متوسط 2018، فقد تمّت العملية الامتحانية في الوقت الذي تمّ تحديده لها، وتم التعامل مع كل ما يُمكن أن يجعل الأمور على ما يُرام بشكل فعّال وإيجابي، وتمّ التوصل إلى كل ما هو مطلوب من قبل الطاقم الأكاديمي، وذلك وفق ما وضعته وزارة التربية العراقية من قوانين، وأسس تمّ السير على خُطاها طوال سنوات عدّة من العمل والعطاء، ولكنّ الأمر لا يخلو من بعض اللبس والتوتر، فإنّ الكثير من المواقع قبل فترة من الآن أشارت إلى أنّ نتائج الصف الثالث متوسط 2018 في الوقت الذي لم يتمّ الإعلان فيه عنها، لا من قبل وزارة التربية العراقية ولا من قبل أي من الجهات الرسمية المعنية بهذا الامر، وعلى رأسها المحافظات المختلفة في كافة أنحاء العراق، ولكنّنا في موقع الجمهور، أتيناك لكم بكل ما هو موثّق وصحيح وكل المعلومات التي تدور حول موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018 فتابعونا.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن " الخميس الموافق (28/6/2018) سيكون موعدا لاعلان نتائج الثالث المتوسط، وللمديريات الاتية : ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت)".

نتائج الصف الثالث متوسط 2018 2018

وكان ينتظر الأهالي في كافة أنحاء العراق موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من كافة الاختبارات كما هو مطلوب، وكما هو معروف في كل فصل من الفصول الدراسية، فقد تمّ التصريح من قبل وزير التربية العراقي معالي الوزير السيد محمد إقبال الصيدلي أنّ عملية رفع نتائج الصف الثالث متوسط 2018 ما زالت قائمة ولم يتمّ الإنتهاء منها حتّى اللحظة، وفي حال انتهت اللجان المختصّة من ذلك سيتمّ الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارةا لتربية العراقية.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2018

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كل من له إبن أو إبنة في الصف الثالث المتوسط 2018 ينتظر موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط 2018، حيثُ أنّ مرحلة رفع نتائج الصف الثالث متوسط 2018 قد أوشكت على الانتهاء، ويتمّ الإعلان عنها كما هو متعارف عليه من خلال المواقع الرسمية، وبالذات موقع وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في الرابع من فبراير من العام الجاري، وانتهت في الثاني عشر من ذات الشهر.

روابط نتائج الصف الثالث متوسط 2018 في العراق

هذه هي روابط الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2018 في كافة محافظات العراق، فقد تمّ إطلاق لكل محافظة من المحافظات رابط استعلام خاص بها،وذلك تخفيفًا من الضغط الذي من الممكن أن يتعرض له موقع وزارة التربية العراقية.

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