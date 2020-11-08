تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 الديوانية + البصرة موقع النجاح والسومرية نيوز نتائج الثالث متوسط البصرة الديوانية 2018

نتابع ظهور نتائج الثالث متوسط 2018 الديوانية والبصرة ، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق، وكذلك موقع النجاح والسومرية نيوز، حيث تشير الأنباء إلى قرب ظهور نتائج الثالث متوسط ، وذلك في يوم الخميس ، أي أن النتائج باتت على وشط الظهور، تابع رابط الإستعلام أدناه، ويمكنكم تحميل برنامج adope reader لسهولة الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط التي قد تظهر بصيغة pdf، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة، وننقل الروابط المباشرة لسهولة الإستعلام عن النتائج بشكل متيسر.

نتائج الثالث متوسط 2018

أكد مكتب وزير التربية محمد إقبال، أنه يتم الآن إعتماد النتائج الخاصة بالمحافظات العراقية المختلفة، وتسعى الوزارة جاهدة على رصد الدرجات، وعلى الإنتهاء السريع من كافة الأمور المتعلقة بالنتائج، ومن ثم تقوم بإعتمادها ورفعها على الموقع الرسمي مباشرة.

رابط نتائج الثالث متوسط 2018 موقع ناجح

ننقل كافة المحافظات العراقية، ونسعى لنيل ثقتكم في نقل النتائج بشكل عام، يمكنكم التعرف على النتارج بشكل مباشر عبر الموقع الرسمي لنتائج الثالث المتوسط 2018 كل ما عليكم فعله هو حفظ الصفحة في المفضلة لديكم من أجل معرفة نتائج الثالث المتوسط 2018 فور ظهورها، وننقل كلمة لم يظهر بعد أمام المحافظات التي لم يتم ظهور النتيجة بها، نتائج الثالث متوسط 2018.

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وقالت وزارة التربية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن " الخميس القادم الموافق (28/6/2018) سيكون موعدا لاعلان نتائج الثالث المتوسط، وللمديريات الاتية : ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت)".

النتائج من هنا