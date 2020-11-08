تراند اليوم : موقع ناجح نتائج الثالث متوسط 2018 الرصافة نتائج الرصافه الاولى + الثانية نتائج الثالث المتوسط رصافه الثالثة 2018 موقع السومرية ن...

نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق، متابعينا الكرام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الكرام، سنضع لكم رابط موقع ناجح والسومرية نيوز بخلاف موقع وزارة التربية العراقية من أجل الحصول على نتائج الثالث متوسط 2018 فور الإعلان عنها مباشرة، فالجميع الآن يشغله أمر واحد فقط بعد الانتهاء من أعمال الاختبارات المقررة ألا وهي معرفة نتائج الصف الثالث متوسط 2018 ونحن هنا من خلال دليل مصر نرصد لكم خدمة متميزة وهي استعلام نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول فتابعوا معنا.وقالت وزارة التربية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن " الخميس الموافق (28/6/2018) ستعلن نتائج الثالث المتوسط، وللمديريات الاتية : ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت)".

نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول

نتائج الثالث متوسط 2018، من خلال ما يتم رصدة من أخبار بخصوص نتائج الصف الثالث متوسط 2018 فقالت وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2018 بجميع محافظات العراق خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء تماماً من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية.

وتواصل وزارة التربية العراقية رصد وتقييم درجات الطلاب من أجل الكشف عن أوائل الصف الثالث متوسط لهذا العام الحالي، وذلك وسط حالة من لترقب والانتظار الكبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بجميع المحافظات العراقية من أجل إعلان نتائج الثالث متوسط 2018.

روابط نتائج الصف الثالث متوسط 2018

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نضع لكم الآن روابط معرفة نتائج الثالث متوسط 2018 بجميع محافظات العراق، والتي سيتم تفعيلها فور الكشف عن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية، كما سنضع لكم أيضاً رابط موقع ناجح والسومرية نيوز من أجل الحصول على نتائج الثالث متوسط 2018، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.

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