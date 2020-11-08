تراند اليوم : نتيجة هندسة القاهرة الفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة 2018 برقم القومي النتائج الفصلية نتائج لكلية الهندسة جامعة القاهرة ...

أعلنت اليوم كافة نتائج الامتحانية في جامعة القاهرة كلية الهندسة للفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، لجميع الطلاب والطالبات.

فقد أعلنت جامعة القاهرة نتائج الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الثاني من العام 2018، رسميا لجميع المتقدمين من في جامعة القاهرة، قبل قليل عبر موقع الالكتروني للجامعة، والخاصة بكلية الهندسة.

فقد أكد مدير الجامعة، أن نتائج هذا العام ظهرت لجميع الطلاب المنتسبين للجامعةوالذين تمكنوا من اتمام كافة الامتحانات للفصل الدراسي الثاني من العام 2018،لجميع التخصصات كلية الهندسة، منوهاً إلى أن جميع النتائج الطلاب هذا العام أفضل من الأعوام السابقة.

هذا ويبحث الكثير من طلاب الجامعة، عن رابط المباشر لفحص نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الثاني لجامعة القاهرة ، والتي يقوم "الخليج 365" بنشرها لكم من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج كاملة.