تراند اليوم : هل تعانين من ظهور البثور في المنطقة الحميمية ؟؟ إليك الحل !!

برلين/ الخليج 365

تتسبب البثور، التي تظهر في المنطقة الحميمية، والحساسة لدى المرأة بإزعاج كبير حيث إنها تُضايقها عند ارتداء الملابس من ناحية وتُسبب لها حرجا بالغا أمام زوجها.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن بثور المنطقة الحميمية قد ترجع لأسباب وراثية، كما أنها قد تظهر نتيجة لالتهاب بصيلات شعر العانة بسبب البكتيريا والجراثيم، التي تتوغل داخل الجلد عبر الجروح متناهية الصغر، التي تنشأ أثناء حلاقة شعر العانة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البيئة الرطبة والدافئة تعزز فرص حدوث هذا الالتهاب، كما هو الحال عند التعرق أثناء ممارسة الرياضة مع ارتداء سروال رياضي ضيق يحتك بالجلد.

وينبغي استشارة طبيب أمراض جلدية في حال ملاحظة هذه البثور. ومن الأفضل أيضا استشارة طبيب أمراض نساء.

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وللوقاية من البثور في المنطقة الحميمية تنصح "إيلي" بتغيير أنصال ماكينة الحلاقة بانتظام مع حفظ الماكينة وهي في حالة جافة؛ نظرا لأن الأنصال الثلمة تتسبب في تهيج البشرة بشكل إضافي، فضلا عن أن الرطوبة والصدأ تعنيان تكاثر البكتيريا.

كما ينبغي استعمال مادة "بيروكسيد البنزويل"، التي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا، مع مراعاة استعمالها خارجياً فقط.

ومن المهم أيضا تغيير الملابس الداخلية والملابس الرياضية بعد ممارسة الرياضة على وجه السرعة