تراند اليوم : وزاره التربيه والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس .. نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم في مصر برقم الجلوس

وزاره التربيه والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس ، نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية والتعليم في مصر برقم الجلوس ،الأستعلام عن نتائج الطلاب موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، حيث تنشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 جميع المحافظات عبر بوابة مديريات التربية والتعليم من بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الرسمي، هذا بخلاف المواقع الأخرى مثل اليوم السابع وفيتو ومواقع البوابة الإلكترونية لكل محافظة وبوابة نتائج التعليم الأساسي.

مديريات التربية والتعليم في المحافظات واشكت على الانتهاء كم جميع أعمال الكنترول في نتيجة العام الدراسي الحالي، وسيشهد الأسبوع القادم حالة من الزخم في عرض نتائج الترم الأول و الثاني ، وسيتم الاستعلام مباشرة من رابط نتائج الطلاب موقع وزارة التربية والتعليم 2018 .

النتائج من هنا