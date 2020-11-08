شاهد: ليلى الكندري تستخدم مواد من "جثة" لتجميل أنفها

أجرت نجمة السناب شات الكويتية ليلى الكندري، مؤخراً عملية تجميل في أنفها تعديلاً على فشل العمليات التجميلية السابقة، مستخدمةً مواد من "جثه".

ونشرت الكندري، مجموعة من الفيديوهات، توضح قبل وأثناء وبعد العملية وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "تمت عملية خشمي بنجاح مع الدكتور.. الحمد خلصت عمليتي بنتائج أرضتني وأعجبتني". وفق ما أورد "الإمارات نيوز".

وحرصت الكندي على نشر صورة لها وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات الزرقاء، قبل خضوعها، معبرة عن شغفها للعملية قائلة: "هلبس لبس العمليات".

ونشر الطبيب الذي أجرى لها العملية، مقطع فيديو يوضح حالتها قبل وبعد العملية، وكشف عن استخدامه لجلد مشتق من جثة في هذه العملية قائلًا.: "أجرت ليلى الكندري عمليات أنف غير محظوظة من قبل.. صنعت لها أنفًا جديدًا باستخدام طعوم غضروفية مشتقة من جثة.. أنا متأكد من أن هذه ستكون الجراحة الأخيرة".

الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري من مواليد 1984، تحمل الجنسية الكويتية من أب إيراني وأم كويتية، وديانتها الاسلام، تزوجت عام 2019 من شاب كويتي وانفصلت بعد شهرين من الزواج في سبتمبر، وهي كاتبة روائيه وصدر لها روايتان الاولى بعنوان " خلق الشعور ليكتب" تحكي فيها عن قصة حب عايشتها على الواقع، والثانية بعنوان " وكأن العالم يغيب في غيابك" رواية خيالية تحاكي الواقع.