تراند اليوم : هبوط في درجة الحرارة وتساقط الأمطار حتى الأربعاء المقبل

محافظات- الخليج 365:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة بإذن الله لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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