تراند اليوم : إغلاق المعمل الأخير للتبغ في بريطانيا

إغلاق المعمل الأخير للتبغ في بريطانيا

لندن / المشرق / وكالات

اعلن في بريطانيا عن ايقاف آخر معمل لإنتاج السجائر، وهو معمل Horizon عمله في نوتنغهام وتعود ملكيته لشركة " Imperial Tobacco " المحدودة.

وسبق أن أعلنت إدارة الشركة منذ سنتين عن رغبتها في إغلاق هذا المعمل المؤسس في عام 1972. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية BBC أن أكثر من 500 شخص سيحرمون من عملهم بعد إغلاق هذا المعمل.

بناء على معطيات ممثل نقابة GMB كريس نيدهام اشتغل نحو 7 آلاف شخص في ذلك المعمل عندما كان في أوج ازدهاره ، حين كان إنتاجه يصل إلى 52 مليار سيجارة سنويا.

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يعتقد مختصون أن شركة Imperial Tobacco ستركز نشاطها في أسواق أوروبا الشرقية وآسيا. وستنقل الشركة قدراتها الإنتاجية إلى بلدان أخرى حيث تكون اليد العاملة هناك أرخص.

وقال رئيس النقابة نيدهام إن نقل الإنتاج إلى ألمانيا وبولندا سيزيد دخل الشركة بما يعادل 464 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطلب على منتجات التبغ انخفض في بريطانيا كثيرا حيث أنتج معمل Horizon 16-17 مليار سيجارة فقط في العام الماضي.

تعتبر شركة Imperial Tobacco رابع أكبر شركة لإنتاج التبغ في العالم. وهي لها فروعها الإنتاجية في 160 بلدا، وتضم منتجات الشركة ماركات Davidoff وGauloises وBlondes وWest كما تنتج الشركة أربعة أنواع من السجائر في روسيا تحمل تسميات محلية وتقع معاملها في موسكو وفولغوغراد وياروسلافل، وبلغ الدخل الصافي للشركة في روسيا ما يعادل 25.7 مليون دولار في عام 2014.

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