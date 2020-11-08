تراند اليوم : حسام حايك ضمن قائمة من مئة شخصية مؤثرة في العالم

واشنطن/ وكالات

صنفت مجلة "غوود" الأميركية الدكتور حسام حايك ، وهو من فلسطينيي الخط الأخضر، ضمن قائمة من مئة شخصية مؤثرة في العالم، تقديرا لاختراع رائد توصل له في مجال الكشف المبكر عن مرض السرطان.

فقد طور حايك أنفا إلكترونيا بإمكانه أن يحلل زفير الشخص لمعرفة ما إذا كان يعاني السرطان، كما بإمكان الجهاز أن يحدد نوع السرطان ودرجة انتشاره في الجسم.

وقال حايك ، وهو من مواليد مدينة الناصرة وخبير في المجسات النانووية، "اختياري ضمن مئة شخصية مؤثرة في العالم يشرفني ويشرف المجتمع الفلسطيني أجمع".

وأضاف "رغم المعوقات والبنية التحتية الفقيرة في المجتمع الفلسطيني، فإن هناك خامات أكبر من هذه المعوقات"، معبرا عن اعتقاده أن إنجازات هذه الخامات لن تكون محلية فقط بل عالمية أيضا.

اقرأ أيضاً