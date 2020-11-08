تراند اليوم : احذر .. لا تستحم قبل النوم لهذه الأسباب

لندن ـ مشرق نيوز

أثبتت الدراسات أن الاستحمام قبل النوم مباشرة قد يعرض جسم الإنسان لعدة مخاطر، حيث نشر موقع ” greenliving” أنه بالرغم من أن الكثير من الأشخاص يفضلون الاستحمام قبل الذهاب إلى النوم، إلا أن ذلك يعرضهم لبعض الأمراض البسيطة.

وذلك لأن الشعر المبلل أو الرطب يكون عرضة بشكل أكبر للجراثيم والميكروبات، فضلًا عن تقصف الشعر وتعرضه للتلف.

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وكذلك الجسد الرطب يكون سريع الامتصاص للبكتيريا المحيطة بالسرير، مما يعرض الجسم لبعض الأمراض الغريبة. بالإضافة إلى الصداع، ويرجع ذلك إلى أن الرأس المبلل يخفض درجة حرارة الجسم عن معدلها الطبيعي مما يتسبب في أوجاع الرأس.