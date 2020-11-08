تراند اليوم : ابن وزير لبناني يتزوّج سوريّة وفستانها يشعل مواقع التواصل

بيروت ـ مشرق نيوز

إحتفل عمر نجل الوزير اللبناني غازي العريضي بزفافه على ريا هندي وهي سورية من حلب، وذلك بحفل ضخم أقيم في البيال في بيروت.

خطفت العروس الانظار خلال السهرة بفستان مميز من توقيع المصمم اللبناني رامي القاضي، والفستان أبيض وعليه ورود من اللون الباج، ومرصع بأحجار من شواروفسكي بالإضافة إلى الدانتيل والتطريز المميز على الذيل الطويل.

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بالاضافة الى الفستان المميزّ، تميزت إطلالة العروس المميزة بماكيتج خفيف ورائع نفذه خبير التجميل بسام فتوح، ولفتت تسريحة شعرها المميزة الانظار من توقيع “باتشي اي لوتشي”.