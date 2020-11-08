تراند اليوم : رئيس وزراء بريطانيا يشتري لزوجته سيارة Nissan Micra مستعملة

لندن - مشرق نيوز

تفاءل صاحب معرض سيارات بريطاني من وجود رئيس وزراء بلاده ديفيد كاميرون في معرضه ظانًا أنه يود شراء سيارة غالية الثمن نوعًا ما، إلا أنه صُدم بعد أن أمضى الأخير أكثر من نصف ساعة في شركته ووقع اختياره على إحدى السيارات المتواضعة.

والسيارة التي وقع اختيار كاميرون عليها هي سيارة Nissan Micra زرقاء موديل 2004 مستعملة، بعداد سجّل 134 ألفًا من الكيلومترات قطعها بها مالكها السابق.

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وما دعا كاميرون إلى شراء تلك السيارة هو رغبة زوجته سامنثا بتغيير سيارتها التي تملكها، والتي باتت سيارة قديمة ومتعبة.

ويستخدم كاميرون بتنقلاته حاليًا، طراز Jaguar XJ وهي ملك لرئاسة الوزراء، وكلفت الحكومة البريطانية في 2014 أكثر من300 ألف دولار، لأنها سيارة مصفحة.