تراند اليوم : بالصور .. قناة أبوظبي تكشف عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك

تتضمن 14 عملاً بين مسلسلات وبرامج وطنية واجتماعية

"قناة أبوظبي" تكشف عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك

أبوظبي / احمد جمال المجايدة / المشرق

كشفت قناة أبوظبي عن تفاصيل دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك للعام الجاري، والتي تتنوع بين برامج اجتماعية وتفاعلية ودينية ومسلسلات دراميةخليجية وعربية، وبرامج للطهي ونشرات إخبارية واقتصادية، بما ينسجم مع أهداف القناة الرامية إلى تقديم محتوى إعلامي هادف يحاكي تطلعات المجتمع سواء في دولة الإمارات أو على مستوى العالم العربي.

وتتميز الدورة البرامجية لقناة أبوظبي خلال الشهر الفضيل التي تنطلق تحت شعار "هل هلالك أبوظبي دارك"، بمواعيد عرض برامجها ومسلسلاتها وفق جدول زمني يناسب جميع أفراد الأسرة، وإمكانية متابعة حلقات الإعادة على قناة أبوظبي أو قناة الامارات أو قناة الدراما التي تشترك في عرض عدد من برامجها بنسق يوفر البرامج للمشاهدين على مدار 24 ساعة.

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وتعرض قناة أبوظبي ستة مسلسلات خليجية وعربية، وأربعة برامج وطنية ودينية، وبرنامجين تفاعليين اجتماعيين، إلى جانب نشرة أخبار علوم الدار، والنشرة الاقتصادية، بواقع 14 عملاً تلفزيونياً.

وأشاد سعادة محمد إبراهيم المحمود رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام والعضو المنتدب بالدورة البرامجية الجديدة التي أطلقتها قناة أبوظبي بمناسبة الشهر الفضيل، بالنظر إلى المحتوى الملتزم والهادف الذي ستقدمه للمشاهدين.

وأضاف المحمود: "تواصل أبوظبي للإعلام حرصها على العمل في إطار خططها الاستراتيجية التي تركز على التميز في المحتوى الفني الراقي، بما يسهم في تلبية احتياجات الجمهور، وبما ينسجم مع استراتيجية ورؤية التلفزيون في تعزيز المشهد الإعلامي المميز"

وأوضح المحمود: "راعت قناة أبوظبي من خلال برامجها خلال شهر رمضان المبارك، أهمية المساهمة في تحقيق معايير التنمية الاجتماعية، وهو ما يضعنا على رأس قائمة القنوات التلفزيونية العربية المسؤولة عن بناء مجتمع واعٍ ومثقف".

من جانبه، أكد عبد الهادي الشيخ المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام، أن شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تواصل سعيها الدؤوب للوصول إلى جميع أفراد المجتمع باعتبارها منصة إعلامية متكاملة ومتنوعة، عبر توفير خيارات جديدة للمتابعين والجمهور بما تتضمنه من أحدث البرامج والمسلسلات ".

وأشار الشيخ إلى أنه بموجب استراتيجيّة شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، فإن التركيز على عناصر الهوية والثقافة والقضايا المحليّة بشكل رئيس تأتي بالأساس من خلال إنتاج الدراما التي تهمّ المجتمعين الخليجي والعربي، وذلك ارتكازاً على قيمنا المتمثلة في احترام فكر وذوق المشاهدين والتميّز والابتكار في المحتوى".

دراما القضايا الكبرى:

ستة أعمال درامية عربية خلال رمضان المبارك، تعرضها قناة أبوظبي وتؤكد مكانتها بوصفها شاشة تجمع كل العرب، وهي وفق التالي:

1. "خيانة وطن" من رواية ريتاج – اجتماعي/إماراتي

تأليف: إسماعيل عبدالله

إخراج: أحمد يعقوب المقلة

بطولة: جاسم النبهان، وهيفاء حسين، وسميرة أحمد، وحبيب غلوم

يروي العمل حكاية ريتاج التي تقوم على رعاية والدها المريض وتساعده على تجاوز المحن التي يمر بها، لتجد نفسها فجأة في دوامة تجمع الحب والتنظيم السري لتبدأ الصراع لاكتشاف الحقيقة دون أن تعلم أن القدر مثل أي رجل غامض لا يكشف أوراقه مرة واحدة

2. سمرقند-تاريخي /عربي

تأليف: محمد البطوش

إخراج: إياد الخزوز

بطولة: عابد فهد، ويوسف الخال، وأمل بوشوشة، وورد الخال، وميساء المغربي، وعاكف نجم، ورشيد ملحس.

ملحمة تاريخية وصراع بين صوت العقل وصوت الإرهاب حيث يقدم المسلسل مقاربة لفترة تاريخية يجمع فيها عدداً من الشخصيات المهمة متمثلة في نظام "الملك" وهو أول من كون جهاز الدولة، و"الفيلسوف عمر الخيام" الذي كان أول من قام بتعديل التقويم الميلادي واكتشف أخطائه وعيوبه، و"حسن الصباح" المؤسس لفكرة الاغتيالات في التاريخ. وحول هذه الشخصيات نسج الكاتب حكاية المسلسل من خياله بما بتناسب سياسياً مع المرحلة الحالية بإسقاطاتها وتفاصيلها ولاسيما فكرة الإرهاب وجذورها.

3. العراب 2 – اجتماعي/ عربي

تأليف: خالد خليفة

إخراج: حاتم علي

بطولة: باسم ياخور، باسل الخياط، أمل بوشوشة، ديمة الجندي، ماهر صليبي

بعد عرض ونجاح الموسم الأول من مسلسل "العراب" تحت اسم "نادي الشرق" يتابع المشاهدون عرض الموسم الثاني من المسلسل وفيه سنتعرف على مآلات الأمور بعد مقتل "أبو عليا" ومحاولة ولديه قيصر وجاد المحافظة على نفوذه في السوق بطريقة يعملان بطريقة تختلف عن أسلوبوالدهما، إذ يقومان بإعادة ترتيب أوراق العائلة، تمهيداً لعودتهما للتربع على المكانة المرموقة ذاتهاالتي كان يحتلها الأب في عالم المال والمافيا والسلطة.

4. الطواريد – بدوي/ سوري

تأليف: مازن طه

إخراج: مازن السعدي

بطولة: محمد حداقي، وأحمد الأحمد، ونسرين طافش، ومرح جبر، وأيمن رضا، وروعة ياسين، وفادي صبيح.

تدور أحداث المسلسل حول شخصيتي "خلف" و "مهاوش" اللذين يتنافسان على حبّ وضحة ابنة الشيخ طرود والزواج منها. إلا أن طموح هذه الأخيرة أكبر منهما، فتعلن، وهي الفارسة التي تجيد القتال، أنها لن تتزوج إلا ممن يهزمها بالقتال والمبارزة في ساحة القبيلة أمام الجميع. وفكرة التنافس على حب "وضحة" ليست سوى حاملاً كوميدياً لأفكار أعمق سيعالجها العمل في 30 حلقة.

5. " سبع أرواح"-اجتماعي/ مصري

تأليف: محمد سيد بشير

إخراج: طارق رفعت

بطولة: إياد نصار، خالد النبوي، رانيا يوسف، وليد فواز، نبيل عيسى، حمزة العلي، فراس سعيد

تدور أحداث المسلسل حول محاولة ضابط الشرطة السابق معتز، محاولة فك لغز موت أحد رجال الأعمال الذي اتهم بقتل عشيقته، بعد أن عاد الاثنان للظهور مجدداً في حياته ليصيبانه بالهذيان ويؤرقانه قبل أن يكتشف سر الأرواح التي تموت وتعود.

6. جراند أوتيل – اجتماعي/ مصري

رؤية سيناريو وحوار: تامر حبيب

إخراج: طارق رفعت

بطولة: عمر ويوسف، ياسمين صبري، سوسن بدر، دينا الشربيني، محمد ممدوح، احمد داوود

تدور أحداث المسلسل في خمسينات القرن الماضي، حيث ندخل عوالم فندق جراند أوتيل ونشهد نموذج حياة مصغرة بصخبها ومفارقاتها ونكشف عالماً مثيراً بأسراره وحكاياته وقصصه الكثيرة لشخصيات تنتمي إلى طبقات متنوعة من المجتمع المصري ففي الفندق سيجتمع الخدم والحشم ومن ثم النزلاء فاحشي الثراء فكيف سوف يكون هذا العالم الهجين..؟

برامج جماهيرية:

وتخصص قناة أبوظبي مساحة لشعائر شهر رمضان المبارك، حيث تقوم بنقل مباشر لفترة مدفع الإفطار إضافة إلى بث الأدعية والأناشيد الدينية.

وإلى جانب الفترة الدينية وتتضمن الدورة البرامجية الرمضانية على قناة أبوظبي مجموعة من البرامج الاجتماعية والترفيهية المتنوعة، ويسلط برنامج "سراريد خلود" في موسمه الخامس الضوء على أشهى الأطباق الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية، والتعريف بآداب تقديموعرض الطعام في المناسبات والأعياد، إضافة إلى تقديم طرق مختلفة للاستفادة من الأشياءالموجودة في المنزل، واستعراض بعض العادات الصحية الصحيحة وبعض المعلوماتالغذائية الغريبة لدى الشعوب.

مجلس محمد بن زايد

يتمثل محاضرات مجلس محمد بن زايد الذي يبث يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في محاضرة متنوعة تستقطب مجموعة من العلماء من مختلف دول العالم لمناقشة مواضيعمختلفة علمية وثقافية ودينية تهم المجتمع الإسلامي.

عونك

يتمثل برنامج عونك بجزئه الثاني ويقدمه الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، بكونه برنامجاً يهدفإلى التقاط كل الصور المشرقة التي تتركها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أينما حلت من خلالمواكبة قريبة لجميع مبادرات هذه الهيئة التي حملت يد الدولة البيضاء إلى جميع أرجاء العالموحققت انجازات كثيرة عنوانها الأبرز الحياة "عونك" سيكون كتاباً مفتوحاً على معاني البذل فيسبيل إسعاد الغير وعلى قيم التضحية وعلى دروس عميقة مفادها ضرورة والوقوف إلى جانبالإنسان عندما تقتضي الظروف والأوضاع.

شهداء الواجب

وهو برنامج خاص يتحدث عن التضحيات التي قدمها شهداء الواجب في سبيل الدفاع عن كلمة الحق ورفعة الوطن، ضمن حلقاته الستة والعشرين خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب حلقات أخرى تتضمن محتوى مصور خاصاً بالأمهات، والأصدقاء، والإخوة والأولاد.

دروب

يواصل برنامج دروب في موسمه الثالث حمل رسالته الإنسانية والثقافية والسياحية، ويهدف إلىتقديم وجبة دسمة للجمهور تعتمد على عنصري التشويق والإثارة. وفي كل حلقة يقوم "عليآل سلوم" خبير التبادل الثقافي والتواصل الحضاري والوجه السياحي المعروف في منطقةالخليج العربي بزيارة بلد أو منطقة أو ظاهرة في العالم لتقديم القصة الغريبة وربطهابالإلهام وقدرة الفرد أو المجتمع أو المؤسسة على التغيير ضمن نطاق من المُثل الأخلاقيةوالحضارية التي لا تميز جهة أو طائفة أو بلدة بقدر ما تميز الحضارة الإنسانية ككل.

من رحيق الإيمان

يقدم الإعلامي وسيم يوسف البرنامج الإسلامي على الهواء مباشرة باعتماده على أسلوب موضوعي عقلاني يقوم على التحليل والوضوح، والتأمل، وإبعاد الشبهة عن عقول الذين لا يملكون الحجة في معرفة الجواب على أسئلتهم، أو لا يملكون الإجابات الصحيحة، واتخاذ كل الوسائل التي تنمي ملكة التفكير لدى الإنسان، إيماناً بأهمية العقل الإنساني، الذي لا بد من أن يقاد بالإقناع لا بواسطة الغرائز والعواطف والانفعالات.

النشرات الإخبارية والاقتصادية

وتتضمن الدورة البرامجية نشرة علوم الدار الإخبارية، التي تستعرض آخر الأخبار والتطوراتداخل دولة الإمارات، بأقسامها المحلية، والسياسة، والرياضة، والاقتصادية، والفنية، وحالةالطقس وقراءة لأبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقدم البرنامج كل من الإعلاميين، عائشة العوضي، وحامد المعشني، وراشد عتيق.

كما تواصل قناة أبوظبي عرض النشرة الاقتصادية، وهي نشرة يومية تنقل أهم الأخبارالاقتصادية والمالية الإماراتية والإقليمية والعالمية، وتستعرض أسعار العملات والمعادن والنفط،كما تستضيف محللين اقتصاديين لتقديم تحليلاتهم حول الاقتصاد العالمي وأسواقه المالية.

ويقدم النشرة الاقتصادية مجموعة من الإعلاميين الإماراتيين وهم، مكتوم محمد، وهبةالصقري، وبدرية المنهالي، وفاطمة الظاهري.

فلرات يومية

وتقدم قناة أبوظبي على شاشتها في رمضان "فلرات" يومية متنوعة بين الصحة والترفيه والثقافة والتي تعتبر قيمة مضافة للمشاهدين والمتابعين سواء على قناة أبوظبي أو على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، وتتمثل الفلرات في فقرة "فكر بالصحة" مع الدكتور جمال، ، وبرنامج "عام القراءة" مع الإعلامية صفية الشحي.

ويحظى المشاهدون بفرصة متابعة الفقرة اليومية "فزورة رمضان" التي تقدمها رفيعة الهاجري، حيث يقدم البرنامج للمشاركين فرصة الفوز بجائزة نقدية تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم يومياً.

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