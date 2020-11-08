الاكثر متابعة اليوم - رشا شربتجي هل وضعت صورة هيفا وهبي على صدرها؟ – فيديو

في الفيديو المصور والذي أجرت فيه الزميلة رنيم الهاشم من مكتب دمشق لقاءً سريعًا من الفنانة السورية المخرجة الكبيرة رشا شربتجي، بدت ترتدي قميصًا قطنيًا عمليًا كما تشاهدون في الفيديو وعليه صورة مرسومة مُتخيلة لصبية من ذوات الترند الجديد بالشفاه المنفوخة.

تعليقات كثيرة تناولها رواد يتهمون رشا أن الصورة على قميصها لهيفا وهبي والصحيح أن ذلك غير صحيح، لأن الصورة تشبه كل شبيهات البنات اللواتي يدلقن شفاههن كما هيفا.

هذا عدا عن أن شربتجي شخصية رصينة وليست فان لهيفا وليست مراهقة، وأي محاولة للإساءة لها ترتد على أصحابها.

هنا واحد من التعليقات على الفيديو وكان ردنا مختصرًا للمدعو..