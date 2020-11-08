شاهد: ترامب يلتقط صورًا مع عروس في الشارع بعد إعلان خسارته!!

أظهرت صورًا ومقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام أمريكية،مساء السبت الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات الامريكية 2020 دونالد ترامب وهو في حالة غريبة أدهشت الكثيرين بعد ساعات فقط من خسارته وإعلان نظيره المرشح الديمقراطي جو بايدن بأنه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وبحسب قناة العربية فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع إجازته التي كان قد شرع فيها قبل ساعات من اعلان فوز بايدن وعاد إلى البيت الأبيض، بعد مغادرته متوجهًا لمنتجع الجولف بولاية فلوريدا، قبل نحو 4 ساعات.

وأظهر الفيديو أن ترامب توقف في أحد الشوارع القريبة من منتجع الجولف الخاص به ليتلقط صورًا تذكارية مع عروس كانت تدشن حفل زفافها في أحد الشوارع وهو ما أثار دهشة البعض من رد فعله الأولي وحالة اللا مبالاة التي أبداها بعد فوز بايدن على الرغم من رفضه الإقرار بالهزيمة حتى اللحظة.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا التي تمتلك 20 مقعدًا في المجمع الانتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي إلى 273 مقعدا، في مقابل 213 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.