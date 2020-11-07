خطر حيوان المنك يدفع الدنمارك لقتل 17 مليونا منه !!

أفاد موقع "ميل أونلاين"، بأن السلطات الدنماركية ستعمد إلى قتل ما يصل إلى 17 مليون "حيوان منك" تجري تربيتها في مزارع للاستفادة من فروها.

حيث يعد فرو المنك من أغلى أنواع الفرو في العالم، وتعد الدنمارك أكبر منتج لهذا الفرو وأكبر مرب لمصدره، وهو حيوان المنك الذي يواجه الآن مصيرا كان سيواجهه على أي حال في المستقبل.

لكن يبدو أن أصحاب المزارع لن يتمكنوا من الاستفادة من بيع فرو هذه الحيوانات لأنه سيجري التخلص منها كاملة مع فروها لوقف انتشار سلالة جديدة قاتلة من فيروس كورونا . وفق صحيفة الأنباء

وكانت السلطات الدنماركية قد عمدت إلى التخلص من أعداد من هذه الحيوانات في محاولة لمكافحة نشر الفيروس لكنها لم تأت بالنتائج المتوقعة.

وكشفت السلطات الدنماركية عن إصابة 12 شخصا بالسلالة الجديدة من الفيروس في شمال البلاد.