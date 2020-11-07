تراند اليوم : نتائج المراسلة 2019 .. نتائج المراسلة المستوى دور مايو 2019

نتائج المراسلة 2019 ، نتائج امتحان المراسلة المستوى دور مايو2019، امتحانات المراسلة، حيث يترقب 455332 طالباً وطالبة تقدموا لامتحانات المراسلة دور ماي، موعد إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، كما يبحث الطلاب عن رابط الموقع لحصول على نتائج المراسلة برقم التسجيل مباشرة.

صرح مصدر مسئول في الديوان الوطني للتسجيل، بأن بعض الولايات قد انتهت بالفعل مع تصحيح الامتحانات ومراجعتها، استعداداً لإعلانها رسمياً عبر موقع موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد onefd.edu.dz بعد رفعها لتكون متاحة أمام جميع الطلاب برقم التسجيل فوراً في جميع الولايات الجزائرية.

هذا ويذكر بأن الديوان الوطني للتكوين والتعليم يعمل على إعلان نتائج امتحان المستوى المراسلة فور الانتهاء من رفعها تباعاً في كل محافظة على حدى، ونقوم من خلال هذا المقال، بعرض النتيجة أولا بأول، عبر روابط مباشرة للحصول على نتيجة المراسلة نتائج المستوى دور ماي.

نتائج امتحان المراسلة التي ظهرت حتى الآن:

نتائج إثبات المستوى للولايات التالية: (تلمسان، تيزي وزو، سكيكدة، الأغزاط، المدية، مستغانم، ادرار، بجايةـ تيارت، قسنطينة، الجزائر، بشار، وهران)، على أن يتم إعلان النتائج الخاصة بباقي الولايات تباعاً فور الانتهاء من رفعها.

نتائج امتحان المستوى المراسلة ONEFD دور ماي 2019:

الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد ONEFD يعلن نتائج امتحان المستوى المراسلة 2016 تباعاً وعلى مراحل، من خلال الرابط التالي:

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نتيجة امتحان المستوى المراسلة

خطوات الحصول على نتائج امتحانات المراسلة دور ماي 2019

إدخال آخر 5 أرقام في من رقم التسجيب في خانة (رقم التسجيل) مثلاً رقم التسجيل 01201506851، مكون من 11 رقماً ينقسم إلى 3 أقسام آخر 5 أرقام 06851 رقم التسجيل الخاص بالطالب، والسنة 2015 والولاية 01 إدرار على سبيل المقال. يتم تدوين البيانات الخاصة بالطالب والتي تشمل: (تاريخ الميلاد والقسم). الضغط على زر (استعراض). تظهر نتيجة امتحان اثبات المستوى دور ماي 2016.

نتابع معكم كل جديد نحو نتائج المراسلة بالجزائر 2016، ويمكننا مساعدتكم في الحصول على نتائجكم عبر وضع رقم الجلوس في تعليق منفصل أسفل المقال، وسوف نقوم بمساعدتك في الحصول على نتيجتك الآن.