تراند اليوم : تسريب امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني

تسريب امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني ، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، الثلاثاء، امتحان مادة اللغة العربية للترم الثاني، وذلك من التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف صباحًا بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.وأكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي أن تسريب امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني وأن امتحان اللغة العربية ، الذي أدوه اليوم كان مسربًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليلة أمس، الاثنين، بنفس الأسئلة.

كما عبر أولياء أمور الطلاب عن استيائهم الشديد من تكرار تسريب امتحانات أولى ثانوي التي تتم حاليا بنظام الأوبن بوك، مشيرين إلى أنه تم تسريب امتحان اللغة العربية، وهو أمر غير مقبول ويتنافى مع الضوابط التي من المفترض أن تكون موجودة لتأمين الامتحانات.

تسريب امتحان الكيمياء للصف الاول الثانوى الترم الثانى شهر مايو

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