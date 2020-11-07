تراند اليوم : مسلسل سوبر ميرو الحلقة 13 الثالثة عشر كاملة HD

مشاهدة الحلقة 13 مسلسل سوبر ميرو الحلقة 13 كاملة مسلسل الكوميديا المصري سوبر ميرو الحلقة 13 ،و سوبر ميرو مسلسل مصري بطولة ايمي سمير غانم التي تعلب دوراً بأنها سيدة سوشال ميديا خارقة يساعدها صديق لها باختراع المواد الكيماوية، وتقوم بالترويج لنفسها من خلال منصة الفيسبوك، بشكلها المقنع والملابس القريبة من سوبر مان.

وفي أحداث مسلسل سوبر ميرو تكون أميرة طفطف مسئولة سوشيال ميديا في موقع (الخبر اﻷكيد)، تعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة.

شهدت الاحداث الاخيرة من مسلسل الظهور الأول، للفنانة يسرا اللوزي، وذلك عندما كانت تحاول الانتحار، في نهاية الحلقة.

أما إيمي سمير غانم "سوبر ميرو"، فاستمرت في محاربة أشكال الانحراف والفساد، حيث أجبرت سائق ميكروباص على التراجع عن الزيادة الكبيرة في الأسعار.

وتجسد إيمي سمير غانم شخصية بطلة خارقة، وسيكون المسلسل خياليا على الطريقة المصرية ويختلف عن البطلات الخارقات اللاتي نراهن في الأعمال الأجنبية.

اقرأ أيضاً

وكشفت قناة Ten عن موعد عرض المسلسل عبر شاشتها، إذ تحدد له الساعة العاشرة مساء.

مسلسل "سوبر ميرو" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني وسمير غانم ومحمد ثروت وملك قورة ومجموعة من ضيوف الشرف.