تراند اليوم : تسريب امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني شهر مايو

نشرت قبل قليل، صفحات غش الثانوية العامة، تسريب امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني شهر مايو ، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وورقة امتحان مادة اللغة العربية ومواد أخرى قبل بدء اللجان.

ووعدت إدارة الصفحات الطلاب بنشر الإجابات النموذجية للأسئلة من خلال الانترنت.

وقبل بداية امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، نشرت صفحة «شاومينج بيغشش طلاب الثانوية» ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي مؤكدة استمرارها في نهج التسريب.

بدورها، قالت مصادر مسئولة إن امتحانات الصف الأول الثانوى العام 2019 مؤمنة ولم يحدث أى تسريبات لامتحانات أولى ثانوى 2019 الترم الثانى، وأن ما يشاع عن تسريب شاومينج للامتحانات خدعة كبرى.

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وأضافت المصادر أنه على الطلاب التركيز على أداء الامتحان غدا الأحد والمراجعة وطريقة المذاكرة والامتحانات مؤمنة وسوف تصل المدارس قى موعدها غدا الأحد دون أى تسريبات للأسئلة.

وانطلقت الاحد 19 مايو الجارى امتحانات الصف الأول الثانوى العام، بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.