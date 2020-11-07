تراند اليوم : تسريب الاسئلة الوزارية 2019 للسادس الابتدائي -( العراق)

تسريب الاسئلة الوزارية 2019 للسادس الابتدائي قبيل لحظات من من بدء الامتحانات بعد الإعتماد والمُصادَقة على كافّة الامتحانات مُباشرة، وتقوم فرق العمل بمُتابعة كُلّ ما يتعلق تسريب الاسئلة الوزارية 2019 للسادس الابتدائي الترم الثاني لتُزوّدك بآخر المُستجدّات أوّلًا بأول دون أي تأخير أو تواني علما منا أن جميع الطلاب والتطالبات والأهالي ينتظرون تسريب الاسئلة الوزارية 2019 للسادس الابتدائي بفارغ الصبر، وتأني هنا جهود مديرية التربية والتعليم للإنتهاء من المصادقة على الامتحانات في المواعيد المقررة لذلك، وستكون تسريب الاسئلة الوزارية 2019 للسادس الابتدائي متوفرة من خلال الروابتط التي سنوفرها لكم أسفل .

وقامت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تسريب الاسئلة الوزارية 2019 للسادس الابتدائي ،حيث فؤجئ التلاميذ وذويهم فى العراق اليوم بتسريب تسريب الاسئلة الوزارية 2019 على مواقع التواصل الاجتماعى وهى سابقة لم تحدث طيلة الامتحانات مما ينذر بعواقب وخيمة،وكانت التسريبات بدأت فى الظهور منذ الساعة الرابعه فجرا.

بدورها هــددت لجنة التربية النيابية بـاتـخـاذ عقوبات اداريــــة وقـضـائـيـة بـحـق المـتـسـبـبـين بـظـاهـرة تسريب الاسئلة الـوزاريـة، بينما تعهدت وزارة التربية بعدم تكرارها من خلال اتخاذ اجراءات امنية وادارية، كاشفة عن احالة الملف الى النزاهة.

وقــال عـضـو الـلـجـنـة الـنـيـابـيـة، عـبـاس الـزامـلـي في تصريح صحفي ان لـجـنـتـه “اسـتـضـافـت وفــدا من اللجنة الـدائـمـة للامتحانات فـي وزارة التربية لمـنـاقـشـة اســتــعــدادات الـــــوزارة لـلامـتـحـانـات الـنـهـائـيـة لـلـمـوسـم الــدراســي 2018 – 2019” موضحا ان “الاجتماع حضره الوكيل الاداري في الوزارة ابراهيم عبد ولي ومدير عام التقويم والامـتـحـانـات شـاكـر نعمة عبد عـون ومـعـاون مدير التقويم والامتحانات نعمة الحربي، اضافة الى الى مختصين بالشأن التربوي”.

واضاف ان “اللجنة ركزت على اهمية الامتحانات النهائية لما لها من خصوصية كبيرة وطالبت المسؤولين فـي الــوزارة بتهيئة الاجــواء الملائمة مـع العمل على تـلافـي اي اشـكـالات ومعوقات قـد تـؤثـر سـلـبـا فـي اداء الـطـلـبـة”.

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ولـفـت الــى ان “اللجنة اوصت بضرورة فتح قاعات امتحانية عـن توفير مؤمنة فـي المـنـاطـق الـنـائـيـة، فـضـلا كل المستلزمات الخاصة بواضعي الاسئلة، مع اختيارهم بشكل مهني ووفـق ضوابط معينة بعيداً عن الامـلاءات والتدخلات الشخصية من قبل البعض، مـع القضاء على ظـاهـرة تسريب الاســئــلــة بـشـكـل تــــام”، مــنــوهــا بـــان “الـلـجـنـة هـددت باتخاذ عقوبات اداريــة وقضائية بحق المـتـسـبـبـين بـذلـك بـالاتـفـاق مــع وزارة الـتـربـيـة والجهات المعنية”.

من جانبه، بين عضو اللجنة قصي الياسري، في تصريح صحفي، ان “الكل يعلم انعكاس تسريب الاسئلة على نفسية الطلبة المتفوقين”،مـؤكـداً ان “الـلـجـنـة الـدائـمـة لـلامـتـحـانـات اكـدت احـالـة ملف تسريب الاسئلة الـى الـنـزاهـة، رغم عـدم قناعة اللجنة البرلمانية بـذلـك”.

وافـاد بان “اللجنة الامتحانية اعـطـت تـعـهـدات كثيرة الى لجنة التربية البرلمانية بعدم تكرار هذه الحالات من خلال اجراءات امنية وادارية ستتخذ مع بدء الامتحانات خلال العام الدراسي الحالي”.