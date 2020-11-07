تراند اليوم : شاومينج اولى ثانوى ،، شاومينج بيغشش اولي ثانوي 2019 الترم الثاني

نشر جروب واتس خاص بشاومينج مجلد تسريبات شاومينج اولى ثانوى الخاص بالترم الثاني 2019 لطلاب الاول ثانوي في مصر، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن تسريبات شاومينج اولى ثانوى مع الاجابة النموذجية ، والذي ننشره لكم اليوم عبر موقعنا الاخباري لجميع الباحثين عن تسريبات شاومينج اولى ثانوى .

و تداول الكثير خبر تسريب تسريب امتحانات اولى ثانوى ، حيثُ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مَفادهُ تسريب امتحان العلوم للصف السادس الإبتدائي 2019، وتمّ نشر ورق لمواد اولى صانوي، الأمر الذي أثار ضجّة كبيرة بين الطلاب واولياء امورهم بسبب هذا التسريب، الذي يضيع تعب الطلاب الذين يدرسون ليل نهار من اجل الحصول على الدرجات العالية والتفوق على زملائهم الطلبة، وسنقوم لذلك بتنزيل تسريب تسريب امتحانات اولى ثانوى وحقيقة التسريب من وزارة التربية والتعليم.

تسريب امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي

اكد وزكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية حول ما تم تداوله من تسريب ورقة امتحان مادة العلوم للصف السادس الابتدائي هو عير صحيح .

واكد انه لا يمكن لاحد تسريب ورقة الامتحان من المطابع وان ما تم قبل ذلك تم في اطار الغش الالكتروني، فقد خرجت الورقة وتم تصويرها بالهاتف المحمول بعد توزيع ورق الاسئلة ويجري التحقيق ومعرفة المتسببين في تصوير هذا الورقة

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واكد وكيل الوزارة بالدقهلية انه قام بالمرور عل ىاللجان الخاصة بالامتحانات ولم يجد اي شكاوي من الامتحانات وان الامتحان اتى في مستوى الطالب المتوسط والعملية الامتحانية تسير بشكل مناسب وجيد.

اما وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة اكد ان التسريب يكون اذا خرج الامتحان قبل بدء اللجان وهذا تسريب يرجع للادارة المختصة سواء في المطبعة او من وضع الامتحان او كنترول التعليم، واكد انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمناظرة الورقة المتداولة ومطابقتها بورقة الامتحان واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين في كشف الامتحان.

رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الاعداديه

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

امتحان التاريخ اولي ثانوي 2019 كالتالي:





اجابة امتحان التاريخ اولي ثانوي 2019 (1) الصف الأول الثانوي

اجابة امتحان التاريخ اولي ثانوي 2019 (3) الصف الأول الثانوي

اجابة امتحان التاريخ اولي ثانوي 2019 (4) الصف الأول الثانوي

اجابة امتحان التاريخ اولي ثانوي 2019 (6) الصف الأول الثانوي

اجابة امتحان التاريخ اولي ثانوي 2019 (7) الصف الأول الثانوي

توعدت إحدي صفحات الغش شاومينج علي مواقع التواصل الأجتماعي بنشر تسريبات عبارة عن صور امتحان الفيزياء الصف الأول الثانوي 2019 ، وذلك قبل بدء الأمتحانات بدقائق قليلة ،حيث نشرت صفحة تسمي "بالغش اتجمعنا" أنها تقوم بنشر الأمتحان قبل بداية اللجان

شاومينج الصف الأول الثانوي تسريب امتحان الفيزياء 2019 تراكمي اوبن بوك

وعلي صعيد آخر قامت "شاومينج" بيغشش ثانوية عامة، بنشر بعض النماذج لأمتحانات المواد السابقة مثل " الجغرافيا" من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ،وتوعدت التعليم بنشر صور لامتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي في خلال الدقائق الأولي للأمتحان.



تسريب امتحان الفيزياء الصف الاول الثانوي 2019

ننشر لكم النسخة التي انتشرت علي الفيس بوك من امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي ولكن نشدد علي أبنائنا الطلاب أن هذه النسخ لم يتم التحقق من صحتها ولكن نشرها علي سبيل المراجعة والتدريب لا علي سبيل التسريب





