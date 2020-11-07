تراند اليوم : تسريب امتحان الصف الاول الثانوي 2019 .. صور تسريبات امتحان الصف الاول الثانوي 2019

تدور عمليات بحث مكثفة حول تسريب امتحان الصف الاول الثانوي 2019 ،حيث تداولت صفحة الغش الإلكتروني«شاومينج بيغشش ثانوية عامة» تسريب امتحان الصف الاول الثانوي 2019 على موقع التواصل الاجتماعي ،و صورة من امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي وذلك بعد بدء اللجنة حيث أظهرت الصورة التي تداولتها الصفحة، أن الامتحان تابع لإدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

من جانبها قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنها تهيب بالسادة أولياء الأمور، والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تداوله على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي

شاومينج بيغشش اولي ثانوي 2019 الترم الثاني

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

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هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

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