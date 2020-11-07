تراند اليوم : مسلسل دفعة القاهرة 12،، مسلسل دفعة القاهره الحلقه ١٢ كاملة HD

مسلسل دفعة القاهرة 12 تحميل وتنزيل مسلسل دفعة القاهره الحلقه ١٢ مشاهدة مسلسل دفعة القاهرة ١٢ يوتيوب بجودة عالية مسلسل دفعة القاهرة الحلقة ١٢ أونلاين مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 12، يتناول المسلسل قصص مجموعة من الطلاب والطالبات من الكويت ، أثناء فترة دراستهم بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضوا له خلال رحلتهم.

موعد عرض مسلسل “دفعة القاهرة” على قناة ام بى سى mbc

حازت قناة ام بى سى mbc على حقوق عرض المسلسل خلال شهر رمضان وذلك فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية والخليج 9:00 مساءا 10:00 مساءا 2:00 صباحا 3:00 صباحا 1:00 ظهرا 2:00 ظهرا

تردد قناة ام بى سى الناقلة لمسلسل “دفعة القاهرة”

قناة ام بى سى mbc تعمل على قمري نايل سات وبدر ويمكن استقبالها على الريسيفرات العادية بوضوح وبدون الحاجة لامتلاك ريسيفر اتش دى للاستقبال، ويمكن استقبال القناة على الترددات التالية:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11559 27500 رأسي ver بدر 26 شرق 12284 27500 رأسي ver

مسلسل “دفعة القاهرة” رمضان 2019

المسلسل من انتاج كويتي، وقد يعجب البعض ان يكون المسلسل كويتى ويتناول عنوان مدينة القاهرة، ولكن يرجع ذلك لأن المسلسل يحكى قصة طالبات كويتيات فى خمسينيات العام الماضى، حيث كانت اول الدفعات الكويتية للدراسة فى مدينة القاهرة ومن خلال إطار درامي يتناول المسلسل تلك التجربة.