تراند اليوم : تسريب امتحان العربي اولي ثانوي 2019 الترم الثاني .. تسريب امتحان العربي اولي ثانوي 2019 تحميل تسريب امتحان اولي ثانوي 2019

تسريب امتحان العربي اولي ثانوي 2019 الترم الثاني تحميل تسريب امتحان العربي اولي ثانوي 2019 تسريب امتحان العربي اولي ثانوي مشاهدة تسريب امتحان العربي اولي ثانوي الترم الثاني تسريب امتحان اولي ثانوي 2019 ، و تداول الكثير خبر تسريب امتحان اللغة العربية الاول الثانوي2019، حيثُ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مَفادهُ تسريب امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوي2019، وتمّ نشر ورقة عن مَادة اللغة العربية، الأمر الذي أثار ضجّة كبيرة بين الطلاب واولياء امورهم بسبب هذا التسريب، الذي يضيع تعب الطلاب الذين يدرسون ليل نهار من اجل الحصول على الدرجات العالية والتفوق على زملائهم الطلبة، وسنقوم لذلك بتنزيل تسريب امتحان اللغة العربية الاول الثانوي2019 وحقيقة التسريب من وزارة التربية والتعليم.

تسريب امتحان اللغة العربية الاول الثانوي

اكد وزكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية حول ما تم تداوله من تسريب ورقة امتحان مادة اللغة العربية للصف الاول الثانويهو عير صحيح .

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واكد انه لا يمكن لاحد تسريب ورقة الامتحان من المطابع وان ما تم قبل ذلك تم في اطار الغش الالكتروني، فقد خرجت الورقة وتم تصويرها بالهاتف المحمول بعد توزيع ورق الاسئلة ويجري التحقيق ومعرفة المتسببين في تصوير هذا الورقة.

واكد وكيل الوزارة بالدقهلية انه قام بالمرور عل ىاللجان الخاصة بالامتحانات ولم يجد اي شكاوي من الامتحانات وان الامتحان اتى في مستوى الطالب المتوسط والعملية الامتحانية تسير بشكل مناسب وجيد.

اما وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة اكد ان التسريب يكون اذا خرج الامتحان قبل بدء اللجان وهذا تسريب يرجع للادارة المختصة سواء في المطبعة او من وضع الامتحان او كنترول التعليم، واكد انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمناظرة الورقة المتداولة ومطابقتها بورقة الامتحان واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين في كشف الامتحان.

كما هُو معروف شاومينج بأنّه يقوم بتسريب الإمتحانات الخاصّة بالمراحل التعليمية المختلفة ليساعد الطلاب في تقديم الامتحانات وتسهيلها عليهم، لهذا سنقوم بنشر تسريب امتحان العربى للصف اولى ثانوى 2019.

حقيقة تسريب امتحان العربى للصف اولى ثانوى 2019

افادت وزارة التربية والتعليم حول قضية التسريب التي لاقت غضبا واسعا في صفوف اولياء الامور حول ما تم نشره من تسريب لاوراق الامتحانات، ان هذه التسريبات هي مجرد اشاعات مغرضة لا صحة لها، حيث الهدف منها هو خلق جو من الشك والقلق في وزارة التربية والتعليم، وقد ابدى اولياء الامور انزعاجهم من ظاهرة التريب التي تؤثر على الطلبة والطالبات بالسلب مما تسبب لهم التشتيت وقلة الثقة بالوزارة.

وان ما اعلنه شاومينج حول تسريب امتحان اللغة العربية ومطابقته للامتحان الاصلي هو ليثبت ضعف وزارة التربية والتعليم والعاملين بها، فوزير التربية والتعليم تقتصر مهمته على توقيع الامتحانات فقط، اما الموظفين الذي لايدركون حجم التاثير على تسريب اي امتحان من تحت ايديهم للعامة هو تقصير في مهامهم الوظيفية وفي حال ثبت على اي موظف محاولة للتسريب سيتم التعامل معه من قبل الوزارة وتحوله للتحقيق.

هذا وقامت وزارة التربية والتعليم بارفاق صورة من الامتحان الخاص بالعربي الذي قام الطلاب بتاديته في جميع المحافظات المصرية والذي دل على كذب شاومينج في تسريبه للامتحانات.

حيث يُعدّ هَذا الموقع من أكثر المواقع التي تقُوم بتسريب الامتحانات النّهائية المُوحّدة الخاصة بالوزارة، ويتابع هَذا الموقع الآلاف من الطلاب ويقومون بالدُخول له من أجل معرفة الامتحانات المسربة التي قَام بنشرها عبر الموقع، وسط دعوات كبيرة من وزارة التربية والتعليم الى عدم التعامل مع هذا الموقع نظرا لعدم قدرة احد على تسريب الامتحانات من اللجان، وسنقوم ضمن مقالنا بنشر رابط شاومينج بيغشش اولي ثانوي 2019 الترم الثاني.

شاومينج بيغشش اولي ثانوي 2019 الترم الثاني

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

جميع التسريبات من هنا