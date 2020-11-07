تراند اليوم : تسريبات امتحانات اولى ثانوى 2019 الترم الثاني

ننشر لكم جميع تسريبات امتحانات اولى ثانوى 2019 الترم الثاني في جمهورية مصر العربية والخاصة بالفصل الدراسي الثاني .

فقد نشرت صفحة شاومينج المتخصصة بتسريب اوراق الامتحانات في جمهورية مصر العربية بتسريب امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 للصف اولى ثانوي، علي الواتس اب السري وذلك في وقت متاخر من الليل لجميع الطلاب والطالبات في مصر.

يذكر ان صفحة شاومينج قد قامت بتسريب العديد من امتحانات الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الاول من العام 2019 .

شاومينج بيغشش اولي ثانوي 2019 الترم الثاني

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يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في الجمهورية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من الجمهورية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

جميع التسريبات من هنا