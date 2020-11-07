تراند اليوم : PDF: جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني ،نستعرضُه لكم طلابنا وطالباتنا الأعزاء ضمن متابتعتنا المتواصلة لاحتياجات الطلاب ، ويتطلع الطلاب للحصول على جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني ، من أجل الإستعداد للامتحانات النهائيّة للترم الثاني والتي تبدأ بالموعد الموضح بالجدول، حيثُ تَمّ إعتماد جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني بشكلٍ رسمي من قبل السيد وزير التربية والتعليم، وهذا الجدول متناسب بشكل كبير مع الوقت.

وذلك بعد عرضه على اتحاد طلاب مصر الذي وافق على هذا الجدول تمّ اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم وتم رفعه لاعتماده واعلانه بشكل رسمي، لهذا سنقوم بنشر جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى 2018/2019، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، وتتم على فترتين على أن تبدأ الفترة الأولى من الساعة 9 صباحا والفترة الثانية فى تمام الساعة 1 ظهرا.

اقرأ أيضاً

ويؤدى الطلاب يوم الأحد 19 مايو امتحان اللغة العربية والاثنين 20 مايو الأحياء والثلاثاء 21 مايو اللغة الأجنبية الثانية والأربعاء 22 مايو الجغرافيا والخميس 23 مايو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 26 مايو الرياضيات والاثنين 27 مايو الفلسفة والمنطق والثلاثاء 28 مايو الفيزياء والأربعاء 29 مايو التاريخ والخميس 30 مايو المقبل مادة الكيمياء.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن، أن امتحان شهر مايو المقبل سيكون أساسى وإلكترونى وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة بالمدرسة وفى وقت محدد ويهدف إلى النجاح إلى الصف الثانى الثانوى بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته فى الترم الثانى، وهناك امتحان ثانى بنفس المواصفات بديلا للملحق (يحدد موعده لاحقا) يدخله الطالب إذا تعثر فى الامتحان الأول.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إن امتحانات المدارس الحكومية ستكون فى الفترة الصباحية وسيتم عقد امتحان آخر مختلف تماما وبنفس درجة الصعوبة لطلبة المنازل والخدمات والمدارس غير الحكومية بعد وقت امتحان المدارس الحكومية بساعتين بنفس لجان المدارس الحكومية نظرا لتوافر البنية التكنولوجيا بها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مسبق بين المديريات والإدارات والمدارس الخاصة للاتفاق حول التفاصيل قبل الامتحان.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، أن استعدادات الوزارة لامتحانات الصف الأول الثانوى، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتوفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية، موجهًا بضرورة وضع كافة الاحتياطات اللازمة لتنفيذ التقدير بصورة جيدة ومنضبطة.

وشدد رئيس القطاع، على أن اختيار المديريات التعليمية للمدارس التى تتوفر بها البنية التكنولوجية بشكل جيد على أن تكون المدراس فى أماكن مختلفة داخل المحافظة وذلك لتكون مراكز للتصحيح الالكترونى بعد انصراف الطلاب، مشيرا إلى أن التصحيح يبدأ من الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، كما تقوم المديرية بتوفير 15 جهاز تابلت بشكل احتياطى فى كل مركز تصحيح على سبيل العهدة، وترد بعد انتهاء التصحيح.

ووجه حجازى بتشكيل مجلس تقدير مركزى على مستوى المحافظة برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعضوية كلٍ من وكيل المديرية، ومدير التعليم العام، ومدير التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجى، والموجه العام للمادة الدراسية التى يتم تصحيحها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إشراف لكل مقر تصحيح داخل المحافظة برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من وكيل الإدارة التعليمية، ومدير مرحلة التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجى بالإدارة التعليمية، والموجة الأول للمادة الدراسية التى يتم تصحيحها، ومدير المدرسة التى ستكون مقر للتصحيح.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019