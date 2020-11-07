تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة .. نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت 2019

نتائج الثانوية العامة الان برابط مباشر نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت 2019 كثير من طُلاب الثانوية العامة في دولة الكويت يبحثُ عن رابط موقع المربع الالكتروني الذي سيتمّ نشر النتائج الخاصة بالثانوية العامة عليه، فموقع المربع يُوفّر لطلاب الثانوية إمكانيّة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 للقسمين الأدبي والعلمي والديني، وتمّ إنشاء هذا الموقع لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور لمعرِفة نتائج أبنائهم في الثانوية العامة في جميع الأقسام ومعرفة درجات كُل امتحان على حدى، فطُلاب الثانوية العامة من الآن يقُومون بالبحث عن رابط موقع المربع الالكتروني لحفظه ضمن العلامات في المُتصفحات للجوء إليه فور إعلان نتائج الثانوية العامة.

موقع المربع الالكتروني

عِبارة عن موقع إلكتروني يَستخدمُه جميع أقطاب التعليم من طالب ومُعلّم ووليّ أمر وهيئة تعليمية، يُعتبر هذا النظام من أهمّ وسائل التعليم الإلكترونية الإقليميّة الذي تمّ تطويره لتقديم البرامج التربوية والتعليمية والتدريبية عبر شبكة الإنترنت. حيثُ يُتيح النظام لكُل هيئة تدريسيّة أن تنشُر الواجبات المدرسية والخُطّة الأسبوعية ومَواعيد الامتحانات والأنشِطة وتقرير السُلوكيات عن الطلبة إلكترونيًا، بالإضافة الى المواد العلمية والوسائل المُساعدة من خلال حساب خاص لكُل مدرسة، كما يُوجد حساب خاص لكل ولي أمر ليستطِيع من خلاله الدخول ومعرفة كُل التفاصيل المتعلقة بابنه، كما يستطيع أيضًا التواصل مع المدرّسين في كل المواد الدراسية عن طريق النظام، وكذلك يستطِيع الطالب من خلال حسابه عن طريق الموقع استخدام الوسائل المتاحة لتنمية مهاراته وزيادة التحصيل التربوي والعلمي، فضلًا عن إضافة احصائيات وتقارير مُفصّلة عن الطلبة والمعلمين والمدارس وإعداد النشرات الإحصائية الوطنة والتفصيلية والتي تساعد في اتخاذ القرار.

المربع الالكتروني ” طالب ” لنتائج الثانوية العامة 2019

وفّرت وزارة التربية والتعليم المَوقع الجديد موقع المربع الالكتروني طالب بحُلّته الجديدة، حيثُ أصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة الاشتراك بحساب خاص بهمّ عبر الموقع من أجل معرفة درجات الامتحانات الخاصة بِهم في الثانوية العامة ومعرفة نتائج الثانوية العامة النهائية فور إعلانها من وزارة التربية والتعليم؛ وذلك مُواكبةً للتطور في التعليم الالكتروني وتوفِير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم، لهذا تتضمّن نتائج الثانوية العامة أيضًا، مناطق حولي التعليمية، الفروانيّة التعليمية، ومِنطقة الأحمدي التعليمية، الجهراء التعليمية بالإضافة إلى منطقة مبارك الكبير التعليمية، في دولة الكويت، حيثُ يُمكن للطلبة والطالبات، في تلك المَناطق الولوج إلى بوابة وزارة التربية والتعليم، الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لمعرفة نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2019.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 دولة الكويت

مَع حُلّته الجديدة وفّر موقع المربع الإلكتروني طريقة جديدة لمعرفة نتائج الثانوية العامة عبر الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية، وذلك بهدف تيسير الأمور على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتائج أبنائهم في الثانوية العامة بكُل سهولة ويُسر، عبر القيام بتعبئة الاسم بالكامل ورَقم الجلوس الخاص بالطالب لتَظهر له النتيجة الخاصة به، كما ويتضمّن الموقع المديريات التعليمية كاملة في دولة الكويت مثل مناطق حولي التعليمية والفراونية والأحمدية والجهراء والكبير التعليمية ضمن المحافظات الكويتية، وللدخول الى رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 في الكويت عبر رابط المربع الالكتروني“اضــغــط هنــــا”

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خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت

نشرحُ لكُم طلابنا الأكارم طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت وأهمّ الخطوات المطلوبة لتسجيل الدخول لموقع المربع الالكتروني” طالب” وطريقة الكشف عن الدرجات الخاصة بكُم والاستعلام عن النتيجة النهائية.

اولا : الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لدولة الكويت للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة ” الرابط اسفل الموضوع.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لدولة الكويت للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة ” الرابط اسفل الموضوع. ثانيا : اختيار المنطقة التعليمية، التابع لها الطالب.

اختيار المنطقة التعليمية، التابع لها الطالب. ثالثا : اختيار المرحلة التعليمية، المقيد بها الطالب.

اختيار المرحلة التعليمية، المقيد بها الطالب. رابعا : اختيار اسم مدرسة الطالب.

اختيار اسم مدرسة الطالب. خامسا : كتابة الرقم المدني للطالب، أو الطالبة.

كتابة الرقم المدني للطالب، أو الطالبة. سادسا : الضغط على كلمة بحث، لمعرفة النتيجة.

“رابط المربع الالكتروني للاستعلام عن النتيجة”