شاهد: حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في أحد فنادق القاهرة

نشرت وسائل إعلام مصرية، مقاطع فيديو وصور، لحفل زفاف الفنانة المصرية هنادي مهنا وزوجها الشاب أحمد خالد صالح في أحد فنادق القاهرة وسط إجراءات احترازية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو، من حفل زفاف نجل الفنان المصري الراحل، خالد صالح، والممثلة هنادي مهنا، الذي أقيم، اليوم الجمعة، بداخل أحد الفنادق.

والفنانة هنادي مهنا، والدها الملحن هاني مهنا ووالدتها فرنسية، درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة في إسبانيا، قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.

كما شارت في العديد من المسلسلات الرمضانية برفقة زوجها أحمد خالد صالح نجل الفنان المصري الراحل خالد صالح وكان أبرز المسلسلات الفتوة وسكر زيادة وغيرها. وفق اليوم السابع

الجدير بالذكر ان أحمد خالد صالح، ممثل مصري ، نجل النجم الراحل خالد صالح خريج جامعة أمريكية قسم مسرح، ويخوض أحمد خالد صالح تجربته التمثيلية الأولى فى الدراما التليفزيونية.

وقدم سابقاً عروضا مسرحية على مسرح الجامعة الأمريكية وآخرها "عسكر وحرامية بدأ مسيرته في الفن من خلال عروض مسرحية على مسرح الجامعة الأمريكية خلال دراسته فيها. يخوض أولى تجاربه فى التمثيل بمسلسل "30 يوم"بطولة آسر ياسين وباسل خياط ونجلاء بدر وإنجى المقدم، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقى، وإخراج حسام على.