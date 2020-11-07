تراند اليوم : فيديو: مصري يدعي الألوهية وسيهدم الكعبة فكيف ردوا عليه؟

القاهرة / وكالات / مشرق نيوز

ادعى شاب مصري، ظهر على إحدى قنوات التلفزيون المصرية، الألوهية، وزعم أنه سيهدم الكعبة المشرفة، مستدلا على كلامه بحديث نبوي ذكره الرسول (عليه الصلاة والسلام)، جاء فيه أن الكعبة ستهدم آخر الزمان.



وزعم مصطفى، مدعي الألوهية، بأنه سيهدم الكعبة المشرفة في عام 2016، مضيفا خلال لقاء معه في برنامج "انفراد" على فضائية "العاصمة"، الجمعة الماضي، أن "نهاية الزمان كانت يوم 28 أيلول/سبتمبر 2015"، بنهاية ما أسماها "نهاية العام النووي الرابع".

وقاطع مقدم البرنامج عضو مجلس النواب سعيد حساسين، كلام "مدعي الألوهية"، قائلا: "أمال ما موتناش ليه لحد دلوقت؟!".

بدوره، سخر الدكتور عبد الله رشدي، الذي يعدّ أحد علماء الأزهر الشريف، من كلام "مدعي الألوهية"، قائلا: "ابقى فكر كده تيجي جنب الكعبة، والملك سلمان هيجيبك من قفاك".

يشار إلى أن القنوات التلفزيونية المصرية أخذت تستضيف مؤخرا ضيوفا كثيرين مثيرين للجدل، لا سيما من أولئك الذين يثيرون لغطا دينيا واجتماعيا، آخرهم كان "مدعي الألوهية" و"مستحضر الأرواح"، إلى جانب ملحدين ومنجمين.