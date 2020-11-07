تراند اليوم : نتائج التوجيهي في الاردن 2016 نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

نقدم لكم أيها الباحثين عن نتائج التوجيهي في الأردن أسماء الناجحين كاملة،واعلن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الشتوية للعام الحالي للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة ولكافة الفروع الاكاديمية والمهنية.

وجاءت النتائج لطلبة الدارسة الخاصة على النحو التالي: ففي الفرع العلمي، جاءت الطالبة رامة نبيل علي غالب طوقان، من مديرية تربية الجامعة، بالترتيب الاول على الفرع العلمي بمعدل 7ر97 بالمئة، وفي المرتبة الثانية سرين بسام فهد قهيوي الحديد، من مديرية تربية القويسمة بمعدل 6ر97 بالمئة، وجاء ثالثا الطالب سند محمود غالب الشبلي من مديرية تربية الجامعة بمعدل 5ر97 بالمئة.

وفي الفرع الادبي حصلت الطالبة اسيل فراج محمد العكالين من مديرية تربية العقبة على الترتيب الاول بمعدل 5ر94 بالمئة .

وفي المرتبة الثانية الطالبة فاطمة اديب حمدي العلي من مديرية تربية قصبة اربد بمعدل 8ر91، وجاءت ثالثا فاطمة الزهراء علي محمود الخزعلي من مديرية تربية الرمثا بمعدل 5ر91 .

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اما فرع الادارة المعلوماتية فقد حصلت على المرتبة الاولى الطالبة تسنيم رسول محمد راضي صدوق على معدل 2ر93 من مديرية تربية وادي السير، وفي المرتبة الثانية الطالبة اسيل زهير شفيق الجيوسي على معدل 93 من مديرية وادي السير، وفي المرتبة الثالثة الطالبة لانا حكمت ياسين نعواش بمعدل 6ر92 من مديرية الجامعة

وفي فرع التعليم الصحي حصلت على المرتبة الاولى الطالبة ميس احمد الغزاوي بمعدل 86 بالمئة من مديرية تربية قصبة اربد، وفي الفرع الشرعي حصل الطالب حمزة خالد علا على معدل 8ر83 مديرية تربية قصبة عمان.

اما في الفرع الصناعي الخطة الجديدة، فقد حصل الطالب احمد حسين رضا الرواد على معدل 6ر95 بالمئة من مديرية تربية جرش وفي الفرع الصناعي الخطة القديمة حصل على المرتبة الاولى الطالب تاج الدين عبد الهادي محمد الشافعي بمعدل 4ر92 من مديرية تربية قصبة عمان.

وفي الفرع الزراعي محمد سليمان حمدان المعالية بمعدل 9ر88 بالمئة من مديرية وادي السير، وفي الفرع الفندقي حصل على المرتبة الاولى احمد قاسم احمد العمري بمعدل 9ر80 بالمئة من مديرية تربية المزار الشمالي، وفي فرع الاقتصاد المنزلي حصلت على المرتبة الاولى هبة عادل احمد سليمان بمعدل 1ر93 بالمئة من مديرية تربية قصبة عمان.(بترا)

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