تراند اليوم : المثانة العصبية.. مضاعفاتها تتسبب في التهابات المسالك البولية والفشل الكلوي

يتكون الجهاز البولي السفلي من المثانة البولية وصمام التحكم البولي ومجرى البول (الاحليل البولي)، بالإضافة الى غدة البروستات عند الرجال.

وبخلاف البروستات، تعمل هذه الأجزاء بشكل منتظم ومنسق للقيام بوظيفتين أساسيتين: هما تخزين البول تحت ضغط منخفض، وتفريغه خارج الجسم (التبول) في الزمان والمكان المناسبين.

ويتم تنظيم هذا العمل المنسق بواسطة الجهاز العصبي المركزي والطرفي.

إن حدوث أي اعتلال من شأنه الإخلال بهذا النظام المتكامل، وعدم القيام بالوظيفة الأساسية بشكل صحيح وسليم يؤدي الى الإصابة بما يسمى بإعتلالات التبول الوظيفية.

وبالنسبة للمثانة العصبية فهو مصطلح يطلق على حالات اعتلال التبول الوظيفية الناجمة عن الأمراض والإصابات التي تصيب الجهاز العصبي ومثالها اصابات الحبل الشوكي و حالات الصلب المشقوق.

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أعراض المثانة العصبية

الإصابة بالمثانة العصبية تؤدي الى فقدان السيطرة على عملية التبول، والمشاكل المتوقعة في الجهاز البولي لدى المصابين بهذه الحالة ناتجة عن الاختلال الوظيفي للمثانة البولية، نتيجة لاختلال الأعصاب المغذية للعضلة القابضة للمثانة ومحبس البول، وتختلف نوعيتها ودرجتها حسب الحالة، فليس كل المرضى المصابين لديهم نفس المشكلة ونفس الدرجة، ويمكن إيجاز تلك الاعتلالات في ما يلي:

- في بعض الحالات المرضية تكون هناك إشارات عصبية متصلة إلى المثانة تجعلها في حالة شبه انقباض (تسمى المثانة العصبية المتشنجة)، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل المثانة، واحتباس البول وعدم نزوله من الكليتين والحالبين.

- قد يكون الإحساس بالرغبة في التبول شبه معدوم وينتج عنه تجمع البول داخل المثانة وارتفاع الضغط داخلها، وارتجاع البول في الكلى والحالب.

- قد يكون محبس البول في حالة انقباض مستمر، يمنع خروج البول، وانحباس البول في المثانة، ومن ثم ارتجاع البول إلى الحالب والكلى.

- قد تكون هناك انقباضات من المثانة لا يمكن التحكم فيها، مما يؤدي إلى التبول بغير شعور، وهو ما يسمى سلس البول.

مضاعفات المثانة العصبية

تعد التهابات المسالك البولية من أكثر المضاعفات شيوعا عند المرضى المصابين بالمثانة العصبية، وهي ناجمة عن انحباس البول لوقت طويل قبل أن يتم تفريغه أو بقاء كمية كبيرة منه بعد التبول، وذلك بسبب عدم قدرة المثانة على تفريغ البول بشكل كامل، أو عدم الإحساس بامتلاء المثانة، أو عدم وجود انتظام وتناسق في انقباض عضلة المثانة وفتح الصمام البولي أثناء تفريغ البول، مما يؤدي إلى بقاء البول لفترة طويلة داخل المثانة فيكون بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والجراثيم.

ومن أخطر مضاعفات المثانة العصبية (خصوصا في الح