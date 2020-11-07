تراند اليوم : طبق كرات الدجاج بالكارى

المقادير :

صدر الدجاج: 900 غم (مسحب)

البصل: 1 حبة (متوسط الحجم، مقطع شرائح)

بقسماط: ربع كوب (الكعك المطحون)

البيض: 1 حبة

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بودرة فلفل أحمر: ربع ملعقة صغيرة

الكركم: ربع ملعقة صغيرة

الزنجبيل: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

بابريكا: ربع ملعقة صغيرة

ملح: ربع ملعقة صغيرة

الثوم: 3 فصوص

الزيت النباتي: ربع كوب

الزبدة: ملعقتان كبيرتان

طحين: ملعقتان كبيرتان

الكاري: ملعقة صغيرة

بهارات الجرام ماسالا: ملعقة صغيرة

مرق دجاج: لتر ونصف

كريما سائلة: كوب

البصل الأخضر: قليل (المفروم للتزيين)

طريقة التحضير

1. يوضع الدجاج في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي.

2. نضيف البصل والثوم ويخلط قليلا.

3. نضيف الكعك المطحون.

4. ثم نضيف الفلفل الأحمر بودرة، كركم، زنجبيل مطحون، فلفل أسود مطحون، بابريكا، ملح.

5. ثم نضيف البيضة ويفرم جيدا حتى يصبح الدجاج مفروم ناعم.

6. يشكل الخليط لكرات متوسطة الحجم.

7. يحمى الزيت على النار وتضاف الكرات تدريجيا حتى تكتسب لون أحمر.

8. نضع الكرات في طبق على مناديل المطبخ.

9. تذاب الزبدة في وعاء على النار ويضاف الطحين.

10. نضيف الكاري، والجراماسالا ويحمص الخليط جيدا.

11. نضيف مرق الدجاج ثم الكريما ويغلى لمدة 5 دقائق.

12. نضع كرات الدجاج في طبق الفرن ويضاف خليط الكاري لكرات الدجاج.

13. يغطى بالألمنيوم ويوضع بالفرن بدرجة حرارة 300 لمدة 45 دقيقة.

14. يقدم مع الأرز الأبيض.